(Tekst: Persbericht – Friese tekst staat onder de Nederlandse tekst)

Zondag 16 september 2018 is de 9e editie van de Jofel Joodse Cultuurdag bij Tresoar.

Een zondag in het teken van de Joodse cultuur voor iedereen. Een dag om niet te missen! Beleef Joodse cultuur in een informele en gezellige sfeer met lezingen, muziek en films. Uit ruim 20 activiteiten kun je er 4 kiezen. Een kleine greep uit het programma:

Film ‘The Real Inglorious Bastards’ met introductie van Audrey Wijnberg over haar vader als Amerikaanse spion tijdens WO2

Concert van Klezmergroep Aheym

van Klezmergroep Aheym Lezing door Jochanan van Driel over de muzikale kant van het Chassidisme.

Wanneer: Zondag 16/9/2018 van 11.00 tot 17.00 uur

Waar: Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden

Kosten: € 25,- (€ 15,- bij boeking vooraf)

Meer informatie: www.tresoar.nl

Klik hier voor meer informatie en het volledige programma

Snein 16 septimber 2018 is de 9e edysje fan de Jofel Joadske Kultuerdei by Tresoar.

In snein yn it ramt fan de Joadske kultuer foar elkenien. In dei om net te missen! Belibje Joadske kultuer yn in ynformele en gesellige sfear mei lêzingen, muzyk en films. Ut rom 20 aktiviteiten kinst der 4 kieze. In lytse greep út it programma:

Film ‘The Real Inglorious Bastards’ mei yntroduksje fan Audrey Wijnberg oer har heit as Amearikaanske spion tidens WO2

Konsert fan Klezmergroep Aheym

fan Klezmergroep Aheym Lêzing troch Jochanan van Driel oer de muzikale kant fan it Chassidisme.

Wannear: Snein 16/9/2018 van 11.00 tot 17.00 uur

Wêr: Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden

Kosten: € 25,- (€ 15,- by boeking foarôf)

Mear ynformaasje: www.tresoar.nl

Klik hjir foar mear ynformaasje en it folsleine programma