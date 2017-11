Bea Moed maakt zich sterk voor bewonersbedrijven, of beter een wijk b.v. maar voelt weer een frisse tegenwind. Even bellen met Bea Moed actief in de Leeuwarder wijken Wielenpôlle en Schepenbuurt.

Waarom is zo’n bewonersbedrijf belangrijk?

Bea Moed: ‘Wij zijn al weer een stap verder en spreken niet van een bewonersbedrijf, maar een wijk b.v. Je moet gas geven. In deze twee wijken zie je voor een geringe investering actieve participatie. Wij zijn de eerste wijk b.v. van Nederland. Daar kun je mee scoren. Dan heb je volgens mij een voorbeeldfunctie waar anderen baat bij kunnen hebben.’

Vertel meer.

‘Wat wij doen staat nu in de Regeringsverklaring: right to challenge, of het recht van bewoners om diensten over te nemen van de gemeente.’

Dat lijkt mij niet simpel.

Bea Moed: ‘We gaan ook niet voor de populariteitsprijs, het mag wat inspanning kosten.’

In een ver verleden herinner in mij een bierbrouwerij die jullie in de wijk wilden beginnen. Nooit meer iets van gehoord.

Bea Moed: ‘Klopt, er gaat wel eens wat mis. We hebben het geprobeerd en er werden mooie biertjes geproduceerd, maar bier maken en bier verkopen zijn twee verschillende zaken. Daar zijn we achter gekomen. Dit project was te hoog gegrepen.’

Het bier is wel opgekomen?

Bea Moed: ‘Reken maar van ja.’

Maar nog even, wat willen jullie nu?

Bea Moed: ‘We willen actief aan de gang met diensten aanbieden zoals het groenbeheer en de zorg. We zijn van de actieve actie. Wij gaan niet zoals de LSA (landelijke vergaderclub) mooie studiereisjes naar Schotland maken om te kijken hoe het daar toegaat. Dat kun je ook via internet ontdekken. Wij hebben een notaris in de arm genomen die ons heeft geholpen. Wij zetten ons in voor de mensen in de wijken en wij vinden dat dit krachtig ondersteund moet worden door de gemeente Leeuwarden. Wij besparen kosten en kunnen los met een geringe investering. Je moet slim handelen, dat moet een gemeentebestuur kunnen waarderen.’

Foto: Beleeftuin Greunshiem – Foto: Sociaal Wijkteam Centrum Oost)