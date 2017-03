Hoe kies je een goede basisschool voor je kind? Het antwoord op die vraag kan worden gevonden via de nieuwe website Basisschooladvies.nl van Ashley Bosch. Bosch verzamelde de relevante gegevens van alle Leeuwarder basisscholen en ontwikkelde op basis daarvan een database met gegevens. ‘Met behulp van deze website staan ouders sterker in hun schoenen bij het bepalen van de juiste basisschool voor hun kind.’ Basisschooladvies is binnenkort ook beschikbaar in andere steden.

Het mooie verhaal

‘Ik ontdekte de behoefte aan meer informatie bij vrienden die een school zochten voor hun kinderen. Zelf kom ik uit het onderwijs en ken daardoor de gangbare praktijk van bijvoorbeeld de open dag. Ik wil er niets op afdoen, maar je weet hoe het gaat: de schooldirectie staat opgedoft de ouders op te wachten in een spic-en-span opgepoetste school en vertelt het mooie verhaal. Laten we eerlijk wezen: die school ziet er op dat moment anders uit dan de rest van het jaar. Waar het mijn vrienden om ging is: geef ons handvatten om te kunnen bepalen welke school aan onze wensen voldoet. En geef ons inzicht in wat die wensen zouden kunnen zijn. Op basis van die vragen ben ik op onderzoek uitgegaan en dat resulteerde in de website Basisschooladvies.nl.’

Tablet

Iedere ouder met kinderen krijgt vroeg of laat te maken met de schoolkeuze. Wordt het kind vier jaar, dan dingen de basisscholen om de gunst van het kind. De ouders worden overladen met onderwijssoorten (Dalton, Freinet, Jenaplan, Montessori), al of niet gebruik van een tablet op school (Steve Jobsschool), klasgrootte en beoordelingen van inspectierapporten. ‘Als je dat allemaal op een rij zet, dan schrik je van het aanbod.’ Het wordt iets gemakkelijker wanneer de eerste keuze wordt bepaald door de woonlocatie. Maar dan nog. Ashley Bosch: ‘Waar ik woon heb ik in de directe omgeving de keuze uit vijf scholen. Dat maakt het allemaal overzichtelijker en gemakkelijker, maar dan is de keuze nog niet gemaakt.’ Bosch hamert erop om als ouder vooral vragen te stellen. En voor die vragen is haar website nu juist bedoeld.

Pabo

Ashley Bosch volgde de Pabo-opleiding in Utrecht. Ze stond voor de klas op een kleine, grote en een zeer grote school. De laatste was basisschool De Twaalfruiter in het Utrechtse Vleuten, een school met maar liefst twaalfhonderd leerlingen. ‘Daar had je collega’s die elkaar op straat niet herkenden.’ Zo’n school hoeft op zich niet slecht te zijn voor het onderwijzen van kinderen, betoogt Bosch, maar ‘laat je als ouder goed informeren over de gang van zaken en probeer te ontdekken hoe je kind reageert in zo’n omgeving.’ Volgens Ashley Bosch kennen ouders, hoe vreemd het misschien ook klinkt, soms hun kind onvoldoende tussen het gedrag van kinderen thuis of op school kan een wereld van verschil bestaan zonder dat ouders hier weet van hebben. Het kan daardoor voorkomen dat op basis van beperkte kennis bij het kiezen van een school een verkeerde keuze wordt gemaakt.’

Inspectierapporten

De website Basisschooladvies.nl die voor de scholen in Leeuwarden online staat (Heerenveen en Hilversum volgen), biedt de mogelijkheid om, door middel van het invullen van vragen, bij de gewenste school uit te komen. Ashley verzamelde veel gegevens, waaronder de inspectierapporten van de basisscholen. Met die informatie gaat ze prudent om. ‘In de vierjaarlijkse inspectierapporten staat beschreven wat de sterke punten van de scholen zijn en waaraan gewerkt moet worden om verbetering te bewerkstelligen. Dat zou een vraag van een ouder kunnen zijn: hoe ver staat het met de verbetering of aanpassing? Op de open dag van de school zou een ouder kunnen vragen naar de klassenmap die per klas bijgehouden wordt. Hierin kun je zien of de lesmethode die wordt gehanteerd ook werkelijk wordt toegepast. Wanneer het om de jongste kinderen gaat, is het van belang of de gekozen thema’s in de speelhoeken in de klas goed zijn uitgewerkt. Ik zou adviseren: kijk goed rond en probeer te ontdekken of het lesmateriaal voldoende is, actueel en of er een koppeling wordt gelegd met rekenen en taal.’ Bosch vindt het ook van belang dat ouders en school de switch van groep twee naar drie (van de onderbouw naar de bovenbouw) goed in beeld krijgen. ‘Het is een belangrijk schakelpunt. Ook hier zou ik vragen hoe de basisschool dat geregeld heeft.’

Toeval

Volgens Ashley Bosch is het stellen van vragen noodzakelijk om tot het gewenste resultaat te komen. ‘Het gaat om de keuze voor jouw kind over een bepalende periode van acht jaar. Dat is zo belangrijk dat je het niet aan het toeval overlaten.’ Al een half jaar is Bosch haar informatieve website aan het verfijnen. Over het algemeen kreeg ze de schoolgidsen, die soms niet op de sites van de individuele scholen stonden, vrij gemakkelijk in handen. ‘Een enkele keer stond de schoolgids verscholen op een site of kreeg ik de inspectie pas na lang aandringen. In het laatste geval bleek de school goed te presteren, maar als ouder had ik, als ik zo lang had moeten wachten, al lang een andere schoolkeuze gemaakt.’

E-book

Ashley Bosch stelt dat er geen andere website is die zulke nauwkeurige informatie bevat en de weg wijst als die van Basisscholenadvies.nl. ‘Ouders kunnen alleen goed vragen stellen tijdens een bezoek aan de school als zij een vergelijking hebben met alle informatie van de scholen. In deze vergelijking zit de samenvatting van het inspectierapport en bestaat de precieze werkwijze van een school beschreven. Zo zijn zij voorbereid en gaan zij professioneel zo’n school in. En door het gratis E-book “Voorbereid de school in” met allerlei tips dat de ouders ontvangen.’ Op de site staat een keur aan gratis informatie. Wanneer het tot een daadwerkelijke vergelijking komt wordt een bedrag van 35 euro voor de dienstverlening gevraagd. Ashley Bosch: ‘Dat bedrag is een investering in de toekomst van jouw kind.’