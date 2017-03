De speelgoedwinkels van Bart Smit aan de Wirdumerdijk en Intertoys aan Over de Kelders in Leeuwarden sluiten binnenkort hun deuren. De activiteiten van de speelgoedwinkels worden voortgezet op Winkelplein De Centrale in het oosten van de stad.

De sluiting van de twee beeldbepalende winkels betekent opnieuw een aanslag op de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Leeuwarden. Bart Smit en Intertoys vallen onder Blokker Holding. Ook Toys XL maakt hiervan deel uit.