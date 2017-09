(Tekst: Vereniging Eigen Huis)

Hoewel Nederlanders nog steeds veel vertrouwen hebben in de woningmarkt, loopt het sentiment in augustus iets terug. De Eigen Huis Marktindicator scoort de afgelopen maand één puntje lager op waarde 112. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de slechtere betaalbaarheid en de beperkte keuze in te koop staande woningen.

Barstjes

Langzaamaan ontstaan er barstjes in het bouwwerk van de woningmarkt. Het aandeel Nederlanders dat vindt dat een koophuis slechter betaalbaar is geworden, nam in een jaar tijd toe van 9% naar 40%. Steeds meer Nederlanders (52%, voorheen 29%) ziet een probleem in het slinkende aanbod aan te koop staande woningen. Hierdoor komen steeds meer mensen op de koopmarkt buitenspel te staan. Zij houden nog enige moed doordat de lage hypotheekrente vooralsnog niet stijgt. Zodra dat wel gebeurt zullen nog meer mensen worden buitengesloten.

Lees hier verder