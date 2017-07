(tekst: ingezonden)

Wie moet er gecorrigeerd worden?

Het lijkt erop dat Wirdum binnenkort ongeveer dertig inwoners kwijt raakt aan Leeuwarden. Dat is dan het gevolg van stadsuitbreiding en grenscorrectie. Bewoners van de buurtschap Barrahûs spreken van een spijtige ontwikkeling. Zij voelen zich verbonden aan Wirdum. Overleg met de gemeente Leeuwarden heeft tot nu toe geen oplossing gebracht.

Verenigd Links heeft hier kritiek op, wanneer men in Barrahûs zich verbonden voelt met Wirdum dan dien je dit naar onze mening te respecteren. Nu geef je weer voeding aan de gedachte dat de grote stad de kleine dorpen opslokt, en dat is een sentiment dat je niet moet voeden met een nieuwe herindeling op komst. Verenigd Links ziet graag dat ook de nieuwe dorpen en haar inwoners zich welkom weten in de gemeente Leeuwarden en dan is deze zet, met het al langer bij Leeuwarden behorende Wirdum geen goed signaal. Verenigd Links hoopt dat het dorp Wirdum zich solidair verklaart met de nu nog mede dorpsbewoners in Barrahûs en zich op dit belangrijke moment niet stilhouden. Typisch trouwens dat dit nu weer in de zomervakantie gebeurt..

Addy Stoker lijsttrekker Verenigd Links