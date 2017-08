Pieter de Groot is maar wat complimenteus over de verkeerswerkzaamheden die hij opsomt in zijn rubriek Harje. Jammer dat de LC-coryfee het oosten van de binnenstad de laatste tijd niet heeft bezocht. Door het afsluiten van de Vlietsterbrug en de loop-fietsbrug in het verlengde van het Cambuursterpad kun je rustig spreken van drastische, misschien wel draconische maatregelen ten nadele van de fietser en voetganger.

Op de vrijdagmarkt was de verontwaardiging bij bezoekers uit het oosten van de stad dan ook luid en duidelijk te horen. En dan ging het nog niet eens om bezoekers die slecht ter been waren. Het ging hier over marktbezoekers, gezond van lijf en leden en voorzien van stevige fietsen (met fietstassen). In het algemeen zou het verkeersbeleid afgestemd moeten zijn op de minst weerbare deelnemer. Ook die moet veilig de overkant van de straat kunnen bereiken. De praktijk in Leeuwarden laat regelmatig zien dat die minst weerbaren bij calamiteiten, zoals wegopbrekingen of herinrichtingen zich maar moeten zien te redden. Dat was onlangs al het geval op het Zuiderplein, waar bij de herinrichting de voetganger komende vanuit de Schrans richting binnenstad (visa versa) zijn weg maar moest zien te vinden. Bij ieder klein pijntje in het wegdek voor automobilisten rukt het herstelapparaat onmiddellijk uit, maar herstel voor fietser en voetganger heeft minder prioriteit. Ook het verdwijnen van het zuidelijk fietspad op de Stationsweg voorspelt weinig goeds. Het betekent a priori meer drukte aan de zuidzijde, waar fietsers, bromfietsers, snorfietsers, scooterrijders en pedelec-coureurs in diverse snelheden elkaar tegenkomen. Het handhaven van de noordelijke route zou statistisch gezien het aantal potentiële ongelukken bij voorbaat kunnen verminderen. Ook onhandig: het extra stoplicht waarmee deze groep, komende uit noordelijke richting, nu wordt geconfronteerd.

Maar terug naar de wegopbrekingen van de Oosterkade, kruising Vlietsterbrug, Hoeksterend en loop-fietsbrug richting Cambuursterpad. Je vraag je af, alles overziende, of het niet mogelijk zou zijn geweest in ieder geval de loop-fietsbrug open te houden? Hier is voor zover ik het kan bekijken slechts een kleine aanpassing aan de kant van het Hoeksterend noodzakelijk. En zelfs dan is er ruimte om fietser en voetganger doorgang te verlenen. Maar gelukkig is de belendende parkeergarage voor het autoverkeer wel toegankelijk.

Andries Veldman