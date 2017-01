In de weken 2,3,4,6,7,8,10 & 11 wordt er vanaf vliegbasis Leeuwarden en Volkel op maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 23.00 uur. Op vrijdag wordt er alleen overdag gevlogen.

Oefenen

Het oefenen bij duisternis is noodzakelijk om vliegers optimaal voor te bereiden op hun taak. Daadwerkelijke inzet van F-16 jachtvliegtuigen vindt ook vaak plaats bij duisternis. Een F-16 jachtvliegtuig is goed uitgerust voor nachtelijke operaties. Zo beschikt de vlieger over een nachtkijker, ook wel de Night Vision Goggles (NVG) genoemd. Het kijken door de NVG verbetert het nachtzicht enorm, maar geeft ook beperkingen omdat het te vergelijken is met het kijken door 2 kokertjes. Het is dan ook noodzakelijk om dit goed te beoefenen. Dit is pas zinvol wanneer de duisternis volledig is ingetreden. De vroeg invallende duisternis in de wintermaanden maakt het dan ook mogelijk een dergelijk oefenprogramma uit te voeren.

Meer informatie en klachten

Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten kunt u bellen met het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033. Klachten kunnen eveneens worden ingediend via luchtmacht.nl/geluidshinder.