(tekst: persbericht)

Avond over Piet de Vries: 6 september in HCL

Zaterdag 9 september a.s. wordt de Open Monumentendag gehouden. De Werkgroep Open Monumentendag Leeuwarden, een samenwerkingsverband van de Historische Vereniging Aed Levwerd, het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) en Monumentenzorg gemeente Leeuwarden, stelt dit jaar het werk in Leeuwarden van architect Piet de Vries centraal. Op 9 september zijn 16 monumentale panden in de stad (deels) open voor publiek. Er worden zoals gebruikelijk ook weer allerlei activiteiten georganiseerd, zoals op 9 september een binnenstadswandeling met gids en op 10 september een busexcursie langs werken van Piet de Vries in de provincie.

De traditionele avond ter voorbereiding op de Open Monumentendag is op woensdag 6 september in het HCL aan de Groeneweg 1. Vanaf 20.00 uur (inloop met koffie vanaf 19.45 uur) is er een openbaar toegankelijk programma. Rienk Terpstra (auteur van het boek “Piet de Vries, een beeldhouwend architect”) houdt een korte inleiding. Vervolgens zal de directeur van het HCL, Geart de Vries, in gesprek gaan met Terpstra en met Hans de Vries, de zoon van…..