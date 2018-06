Er is zwaarder geschut nodig om de relatie tussen Friesland en Malta te herstellen. Op het niveau van het ministerie van Buitenlandse Zaken moet Malta wakker worden geschud. Dat vindt VVD-fractievoorzitter Avine Fokkens nu gedeputeerde Sietske Poepjes er niet in slaagt beweging in het conflict tussen land en provincie te krijgen.

Poepjes was, na enige aarzeling, bereid om actie te ondernemen vanwege de strapatsen van de voorzitter van de raad van bestuur van Valletta2018, Jason Micallef. Valletta is met Leeuwarden dit jaar Culturele Hoofdstad van Europa. Micallef had zich meerdere malen negatief en laatdunkend uitgelaten over de vermoorde journalist Daphne Caruana Galizia. De CDA-gedeputeerde was van plan om cultuurminister Owen Bonnici aan de jas te trekken en hem te vragen welke stappen hij zou gaan ondernemen om het geschonden vertrouwen te herstellen.

Bonnici lijkt geen trek te hebben in een gesprek met Poepjes. De gedeputeerde zegt, na vragen van D66, op allerlei manieren contact te hebben gezocht, behalve per postduif.

Fokkens vindt dat er nu steviger moet worden opgetreden. Of Fokkens bij uitblijven van acties van de gedeputeerde nog extra culturele voorwaarden stelt, er worden op Malta nog Friese culturele activiteiten voorbereid, is niet bekend.