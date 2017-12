(tekst: persbericht van Catawiki.nl)

De Generaal reed in opvallende Amerikaan als bondscoach van Oranje.

Deze week wordt bij online platform Catawiki een bijzondere auto geveild. Het gaat om een Chrysler Lebaron coupe uit 1991. Op zich is deze Amerikaan van zichzelf al een opvallende auto in het Nederlandse straatbeeld, maar wat de auto echt bijzonder maakt is dat de eerste eigenaar van de auto niemand minder was dan Nederlands beste voetbaltrainer ooit; Rinus Michels (1928 – 2005). Michels die in 1999 door de FIFA werd uitgeroepen als de beste coach van de twintigste eeuw kocht de Chrysler tijdens zijn succesvolle jaren als bondscoach bij het Nederlands elftal. Toen ‘de Generaal’ in 1992 afzwaaide bleef hij nog een aantal jaren in de auto rijden. De auto is nog helemaal origineel en Catawiki verwacht veel belangstelling voor de auto met een stukje Nederlandse voetbalgeschiedenis.

Auto’s van bekende personen populair

Volgens Catawiki is er een echte markt ontstaan voor auto’s waarin bekende personen hebben gereden. Zo werden eerder dit jaar op Catawiki al de Citroën SM van Johan Cruijff, de gepantserde Mercedes van de Spaanse Koning Juan Carlos, de Maserati van Dodi Al Fayed en de Seat van zanger Julio Iglesias geveild. En nog niet zo lang geleden bracht een Ferrari 212 die bezit was van Prins Bernhard tijdens een veiling bijna 450.000 euro op. ‘’Auto’s die bezit zijn geweest van bekende personen kunnen over het algemeen op veel belangstelling rekenen. Dit komt omdat kopers vooral gefascineerd zijn in het verhaal achter zo’n auto en bij het bepalen van de waarde weegt deze geschiedenis zwaar mee.’’

De veiling van Rinus Michels zijn auto duurt nog t/m vrijdag 15 december is te bekijken via: catawiki.nl/rinusmichels