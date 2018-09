(tekst: persbericht)

Atletiekbaan Lionitas heropend na ingrijpende renovatie

Ruim een jaar moest atletiekvereniging Lionitas het doen zonder atletiekbaan. Tussen mei 2017 en augustus 2018 voerde aannemer Antea in opdracht van de gemeente Leeuwarden en BV Sport een ingrijpende renovatie uit die langer duurde dan de bedoeling was. Slecht weer in de zomer van 2017 en onenigheid tussen de gemeente en Lionitas over de aard van de renovatie leidden tot vertraging.

Maar nu ligt de atletiekbaan er dan toch weer als nieuw bij, inclusief de door Lionitas vurig bepleitte uitbreiding van de sprintlanen van zes tot acht. Ook het clubhuis kon dankzij de inzet van veel vrijwilligers opgeknapt worden.

Op zaterdag 22 september van 9.30 tot 12.00 uur vindt de officiële heropening plaats. Medewerking verlenen onder andere het Pasveerkorps, Chris Semplonius, een van de meest succesvolle atleten uit de clubhistorie, en de kinderen van Racerunning Friesland.

Graag nodigen we uit om de opening bij te wonen. Ook is het mogelijk de baan vooraf te komen bekijken en met mensen van de club te praten.

Av Lionitas

Middelzeelaan 20 Leeuwarden

Hans Willems, vice-voorzitter