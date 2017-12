De ateliers in het oude gebouw van de CTS aan de Cornelis Trooststraat blijven bestaan. Tenminste, dat verwacht Henny Broers van de stichting Oude Ambachtsschool. De stichting is al ruim zeven jaar met de gemeente Leeuwarden in gesprek over het voortbestaan van de ateliers, ook bekend onder de naam Floris Verster Ateliers. Aanvankelijk waren ook een woningcorporatie en architect Sijtsma bij het plan betrokken.

Volgens Broers staan de neuzen nu in de goede richting. De voormalige Christelijke Technische School wordt gerenoveerd en geschikt gemaakt voor enkele tientallen kunstenaars. De renovatie wordt uitgevoerd door de gemeente Leeuwarden, tenminste wanneer het nieuwe college garant staat voor de kosten: 2,8 miljoen euro.

(schilderij: Minne Velstra)