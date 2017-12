(tekst: Ate de Jong in de LC en op Facebook)

SJOERNALISTEN OMROP BINNE BRAAF,

MAR BINNE SE EK SOLIDÊR?

De iene dei stiet yn de Ljouwerter Krante dat de ûndernimmingsried fan Omrop Fryslân oerstreamd wurdt mei reaksjes oer de wurksfear binnen it bidriuw. Dêr moat wat oan gebeure, seit de ûndernimmingsried en dêr is help fan bûten foar nedich. Liket my in ferstannich advys oan direkteur Jan Koster want hy en syn maat Klaas Geert Bakker komme der net út. Twa wike lyn luts Koster foar de fjirde kear in reade kaart en toande dêrmei op ‘e nij syn ûnmacht. It gefolch: krityske sjoernalisten doare net mear foar har miening út te kommen. Minsken binne bang.

Mar nee, it falt allegear wol wat ta, skriuwe twa dagen letter Roelof Lousma, Tiete Sijens, Femke de Walle en Miranda Werkman, yn de LC.. Se sprekke út namme fan in grutte groep wurknimmers en dy fiele har wol frij om har miening te jaan, want dat mei gewoan by de Omrop. Skriuwe se. En dat de meiwurkers net solidirêr mei elkoar binne is gewoan net wier.

Om mei it lêste te begjinnen: O? Jim binne wól solidêr? Hoe dan? Wat ha jim dien om te foarkommen dat minsken op non-aktyf set waarden? En wat dogge jim no om te soargjen dat de eangst foar sanksjes ferdwynt? Fansels sil in krityske kollega Koster wol ris oan ‘e kolbert lutsen hawwe: ”Jan, wat dochst no wer?” mar in organisearre kollegiale aksje hat der net west. Oars wie ’t wol útlekt. Fryslân is te plat foar geheimen.

En dan it oare argument: jim fiele jim wol frij om te sizzen wat jim tinke. Op ‘m sels seit dat net safolle, want miskyn binne jim wol minsken fan de midden. Fan dy minsken dy ’t begryp foar elts hawwe ek al witte jim wol dat der mear minsken yn begryp as yn ‘e bearenburg fersopen binne. Mar wa wit ha jim wol kleur bekend. Fertel ris! Hoe dan ek: moai dat jim jim wol frij fiele. Mar dat seit fansels neat mar dan ek hielendal neat oer de erfarings fan oare kollega’s. Meitsje jim jim dêr dan gjin soargen oer?

Jim brave stik feroaret neat oan de sitewaasje by de Omrop. Tsien minsken dy ’t tsjin Koster sizze soene: “Jan, asto noch ien kear in kollega op non-aktyf setst, dan lizze wy it wurk ek del,” dát soe helpe. En dat se dan dy jûns by Eva Jinek sitte. Unrjocht gewoan net langer pikke. En oars ferliest de Omrop it morele, sjoernalistike rjocht om oaren de maat te nimmen.

Foar help sykje is moed nedich. De ûndernimmingsried hat dy moed. No de hearen oan ‘e top noch. Tips? Ik tink oan minsken as Marijke Roskam, Lútsen Kooistra en Bart Kingma. In moai partoer fan helder tinkende minsken mei hert foar Frysk en frije, moderne sjoernalistyk. Of oan bestjoerders as Johanneke Liemburg, Sicko Heldoorn en Tjeerd van der Zwan.

En at de direksje it advys fan de ûndernimmingsried fersmyt, dan hoop ik dat der in krityske, soldidêre technikus is, mei in bile, dy ’t wit wêr ’t de krusiale kabel leit.

(Dit stik stiet hjoed ek yn de LC)

Lees ook: Douwe Keizer haalt uit naar Friesland Bank, Friese Pers en Omrop Fryslân

Opnieuw schorsing medewerker Omrop Fryslân