hier met rinus oorlog met de gemeente hoe krijgen jum het in de hasses om de twee armstewijken van nederland in de kou te laten staan en zelf culturele hoofdsta…d 2018 te vieren ons geld uitgeven aan spiegeleieren op het zaailand140 diuzend euro de groene weg 40 duizend euro twee directeuren van de culturele hoofdstad kregen een oprotpremie van elk 500 duizend euro weg gegooid geld zou ik zeggen en dan ook nog onze opbouw werkster aan de kant drukken en ook nog voor 30 miljoen euro in de schuld staan jullie denken nu dat jullie van ons af zijn maar de oorlog begint pas vele televisie zenders komen al bij ons langs en misschien wel de internationale pers hoe zou het lijken als wij bij de opening met grote spandoeken zouden staan te demonstreren zullen die mensen uit allelanden niet denken van is dit nu culturele hoofdstad 2018