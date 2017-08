Arme werknemers van Alfa Accountants die van de gezellige binnenstad naar een bedrijvenpark buiten de stad moeten verhuizen. De laatste tijd hoor je veel over het dierenwelzijn, maar hoe zit het met het mensenwelzijn? Een toxicoloog vertelde me vorige week nog dat een half uur fietsen door Leeuwarden schadelijker is dan het eten van een fipronil-ei, maar dat terzijde.

Als ik zo rond lunchtijd over een van onze bedrijventerreinen fiets – bedrijvenparken worden ze soms eufemistisch genoemd – zie ik de werknemers van diverse bedrijven door de lange straten lopen, kauwend op hun broodje. Ik neem aan dat zij iedere dag ongeveer dezelfde route lopen, waarschijnlijk kauwend op broodjes die er net zo uitzien als de dag ervoor. En ondertussen maar keuvelen met enkele collega’s over onderwerpen die hen na aan het hart liggen. Soms zullen ze worden opgeschrikt door de vestiging van een nieuw bedrijf of een bedrijf dat alweer te koop staat. Ze kunnen tot op de minuut aangeven waar ze op welk moment zijn, bij welk gebouw in welke straat. Zijn ze even te laat – de baas zijn centen zijn niet van blik – dan versnellen ze hun pas.

Ik zie ze lopen over het bedrijventerrein bij Crystalic, op de Hemrik en De Zwette. Binnenkort lopen ze bij de Werpsterhoek waar Alfa Accountants haar vijfenzeventig werknemers wil onderbrengen omdat het parkeerprobleem bij het huidige pand aan de Noordersingel meer prioriteit heeft dan het welzijn van de eigen medewerkers. Ze krijgen nu een zichtlocatie op De Werp. Ook heb ik het te doen met de medewerkers van Bolt kasregisters, waarvoor de eerste paal al is geslagen op dit bedrijventerrein.

Andries Veldman