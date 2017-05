Sana Valiulina heeft de Jan Hanlo Essayprijs 2017 ontvangen voor de essaybundel Winterse buien (Prometheus). De prijs – een geldbedrag van 7000 euro en een trofee ontworpen door Madelief Geus (student Gerrit Rietveld Academie) – werd dit jaar voor de tiende keer overhandigd, tijdens de uitreiking op woensdagavond 17 mei in De Balie in Amsterdam.

De prijs voor de Jan Hanlo Essayprijs Klein, een prijs van 1500 euro en een trofee voor een nog niet eerder gepubliceerd essay met dit jaar het thema ‘Is dromen nu alleen maar slecht?’, ging naar André Keikes met zijn essay De waan van vrede in het park.

De jury – Stephan Sanders, Roos van Rijswijk, Marleen Rensen, onder voorzitterschap van Xandra Schutte – maakte een keuze uit zo’n 50 ingezonden essaybundels uit 2015 en 2016. Naast winnaar Sana Valiulina waren genomineerd: Jan-Hendrik Bakker met In stilte (Atlas Contact), Rob van Essen met Kind van de verzorgingsstaat (Atlas Contact), Kees ’t Hart met Het gelukkige schrijven (Querido) en Merlijn Schoonenboom met De nimf en de bunny (Atlas Contact). Uit het juryrapport over Sana Valiulina: ‘Valiulina schrijft op een brede en meeslepende toon, ze is ernstig en lichtvoetig tegelijk, paart intimiteit aan gezag. Winterse buien is zowel stilistisch als inhoudelijk een buitengewoon rijk boek.’

Eerdere winnaars van de Jan Hanlo Essayprijs Groot zijn o.a. Joke Hermsen, Rudy Kousbroek, David van Reybrouck, Tijs Goldschmidt, Marja Pruis en Arjen van Veelen.

Jan Hanlo Essayprijs Klein

Uit zo’n 40 inzendingen voor de JHEP Klein koos de jury André Keikes met De waan van vrede in het park als winnaar. Naast zijn essay waren ook genomineerd: Deru Schelhaas met Ciorans disclaimer en Coco Schrijber met Catfight. Uit het juryrapport over het essay van Keikes: ‘Keikes is geestig, spottend en soms sardonisch (…) Het essay is een sociologie van de Nederlanders in notendop.’

Het essay van André Keikes wordt gepubliceerd in De Groene Amsterdammer van 25 mei 2017.

Over de Jan Hanlo Essayprijs

De Jan Hanlo Essayprijs is een tweejaarlijkse prijs die voor het eerst werd uitgereikt in 1999, na de dertigste sterfdag van de schrijver. De Jan Hanlo Essayprijs Groot – voor de beste essaybundel – is de belangrijkste essayprijs van Nederland. De Jan Hanlo Essayprijs Klein is de prijs voor het beste ongepubliceerde essay. De prijzen werden uitgereikt tijdens een avondvullend programma over essayistiek met voordrachten van Arjen van Veelen, Thomas Heerma van Voss, Miriam Rasch en H.M. van den Brink. De avond werd gepresenteerd door Yasmina Aboutaleb.

De Jan Hanlo Essayprijs wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting LIRA (Literaire Rechten Auteurs) en georganiseerd in samenwerking met De Groene Amsterdammer.