(Tekst: Harry de Jong – Foto: Henk Bleeker)

,Echte verhalen over het echte leven’

Kultuurfabriek Kooiaap is erin geslaagd de Amerikaanse countryster Doug Adkins te strikken voor een optreden. Op zondagmiddag 9 september om 16.00 uur verzorgt hij samen met zijn 5 man sterke band een concert in de Kultuurfabriek aan de Leijester Hegdeyk in Alde Leije.

Breedgerande stetson, cowboylaarzen, een geruit overhemd. Doug Adkins oogt als een echte countryzanger van het platteland van Montana. En dat is hij ook. Maar hij is allerminst een cliché.

Adkins heeft zich namelijk nooit de wet laten voorschrijven door de heersende opvattingen van Nashville en volgt al jaren de weg die zijn hart hem ingeeft, bij wijze van spreken. In de dertien zelfgeschreven liedjes op zijn nieuwe album Dirt Roads & Fence Lines ontpopt hij zich tot een bij vlagen grote verhalenverteller die het leven van een constant rondreizend muzikant op meeslepende wijze bezingt en daarnaast graag terugkijkt op de dagen van zijn jeugd in Montana, toen in de zomer elke dag de zon scheen en het alleen regende bij de boeren.

Adkins maakte tot nu toe negen albums en scoorde ooit een bescheiden hit met Whiskey Salesman. Daarnaast is hij als sessiemuzikant te horen op platen van grootheden als Garth Brooks, Brooks en Dunn, Leann Rimes, Trisha Yearwood, Joe Diffie, Chris Ledoux en vele anderen.

,,Countrymuziek is me met de paplepel ingegeven,’’ vertelt Adkins tijdens een ontmoeting in het Duitse Altenberge. ,,Mijn moeder was namelijk achtergrondzangeres in de band van Buck Owens. Ze was thuis altijd aan het zingen en dat werkte heel aanstekelijk op mij en mijn drie oudere zussen. Toen ik vijf was, liet mijn moeder ons optreden op dorpsfeesten en festivals in de buurt. Ze had zelfs speciale kleding voor ons gemaakt. Toen ik later in het leger zat, begon ik met het schrijven van eigen liedjes. Mijn moeder had er wel vertrouwen in en nam ze op een dag mee naar Buck Owens. Hij vond dat ik een kans verdiende en liet me in zijn studio een opname maken met begeleiding van zijn eigen band the Buckaroos. Toen de single uitkwam, schopte hij het zowaar tot de 71-ste plaats van de countryhitlijsten. Helaas wilde de platenmaatschappij de plaat niet verder promoten en vervolgens verdween hij in het niets. Maar het bracht mijn carrière wel op gang, want ik werd door radiostations in het hele land uitgenodigd voor interviews.’’

Adkins wist dat hij vanaf dat moment keihard moest werken om aan de bak te blijven. En dat deed hij ook. ,,Vanaf begin jaren negentig heeft mijn leven helemaal in het teken van muziek gestaan,’’ vertelt hij. ,,In mijn geval betekent dat: reizen en optreden, dag in dag uit. Soms zeven dagen per week achtereen. En ik kan je wel vertellen dat het in Amerika vaak niet meevalt als reizend countrymuzikant. Je betaalt je eigen benzine en je eten en soms komt er niet meer dan vijf man publiek opdraven. Ik heb dat in mijn begindagen maar al te vaak meegemaakt en weet dus precies hoe zwaar het is om te overleven in Amerika. Maar ik heb het gered en daar ben ik nog steeds trots op.’’

Doug Adkins op zondagmiddag 9 september om 16.00 uur live in Kultuurfabriek Kooiaap, Leijester Hegedyk 27b, 9071 XB Alde Leije. Kaarten: 15 euro.

Info: harry-dejong@live.nl.