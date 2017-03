De ynwenners fan Wierum, it moaie plakje oan de Waadseekust mei de slogan ‘dêr’t de dyk it lân omkla [...]

Fan 11 maart oant en mei 10 septimber 2017 presentearret it Fries Museum yn Ljouwert in grutte útsta [...]

Ierlân is in twatalich lân: it Iersk en Ingelsk binne beide offisjele talen en op skoalle moat elk b [...]

“By it omdraaien fan de tiidwurden yn it Frysk hearre minsken faak wol dat it fout is en giet der in [...]