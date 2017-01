WattsApp en veiligheid

Aan de Harlingerstraatweg in Leeuwarden, de HSW voor intimi maar zelfs in Amsterdam zo aangeduid, speelt weer van alles. Ons vorige verhaal over de HSW eindigde met het spoorloos verdwijnen van het WhatsApp buurtpreventiebordje ter hoogte van nummer 9. Het bordje bleek, ironisch genoeg, te zijn gestolen. Inmiddels heeft de gemeente een nieuw bordje geplaatst. Weliswaar in eerste instantie tegen de rijrichting in, maar dat is inmiddels hersteld. Het kan ook niet altijd in één keer goed. Hij is 180 graden gedraaid en nu goed zichtbaar voor de passerende weggebruikers. Nu maar hopen dat ook het afschrikt. Hoewel niet wetenschappelijk onderbouwd, lijkt het erop dat sinds de plaatsing van de WhatsApp buurtpreventiebordjes de (pogingen tot) inbraken en diefstal juist zijn toegenomen! Vreemd genoeg hoor en lees je daar in de media niets over. Volgens de officiële cijfers neemt de misdaad af maar in delen van Friesland is thans sprake van een ware inbraakgolf.

LED schijnwerpers



Ander leed. Eind 2016 zijn er nogal wat wijzigingen in de infrastructuur op de HSW aangebracht. In eerste instantie zijn de lantaarnpalen in oktober voorzien van nieuwe LED-verlichting. Allemaal erg duurzaam en bij de tijd, zou je zeggen. LED heeft de naam minder te verbruiken, langer mee te gaan en geconcentreerder licht te geven. Dat laatste is niet waar, het geeft op de HSW juist overbelichting. De lampen geven dusdanig veel licht dat tot grote ergernis bij sommige straatbewoners ‘s avonds de woonkamer compleet wordt verlicht door deze LED-lampen. Gezelligheid ten top. Een bouwlamp en zonnebank zijn er niets bij. Ondanks goede raamverduistering schijnen de lichten ook nog zwaar in slaapkamers. Handig tijdens bedgymnastiek, maar ook de bewoners van de HSW hebben in deze donkere dagen naast gezelligheid een goede nachtrust nodig.

Gemeente en Ziut

Hoewel de overbelichting is aangekaart bij de gemeente en bij Ziut, de verantwoordelijke club voor de openbare verlichting, komt er totaal geen response van zowel de gemeente als Ziut. Zou het te maken hebben met de wil van de gemeente om te gaan stoppen met Ziut als beheerder van de openbare verlichting? Deze felle straatverlichting is zeer opmerkelijk omdat elders in Leeuwarden, en ook in het westen van de stad, de gemeente een aantal lantaarnpalen heeft gedoofd. De palen worden notabene binnenkort verwijderd. Dit zou al een jaar eerder gebeuren, maar door de komst van het, inmiddels leegstaande, asielzoekerscentrum aan de Heliconweg, had de gemeente dit opgeschort. Was dit nu ook etnisch profileren?

Lekker kappen voor grote vakken

Eind oktober zijn op het oostelijke deel van de HSW de zieke kastanjebomen verwijderd. De HSW kreeg de aanblik van een straat uit het voormalige Oostblok. Overigens is dit een veelvoorkomend fenomeen in Leeuwarden. Zodra de gemeente een weg of straat aanpakt worden letterlijk eerst alle bomen omgezaagd. Of een dergelijke radicale kaalslag altijd echt nodig is, is maar de vraag. Zijn de Bomenridders er nog? Of hebben zij het hoofd in de schoot gelegd? Punt op de HSW is nu dat de nieuwe borders ten behoeve van de nog te planten nieuwe bomen fors zijn vergroot. Begrijpelijk, want deze extra ruimte is nodig bomen beter te laten wortelen. Ze zijn echter erg rechthoekig gemaakt. Vierkanter was beter en fraaier geweest; daar is genoeg ruimte voor en dat is ook in lijn met de borders aan de westelijke kant van de HSW. Een grappige straatbewoner, en die zijn er echt aan de HSW, merkte al op dat het erop lijkt dat de vergrote borders de nieuwe parkeervakken zijn geworden, zo groot zijn ze.

Fietsen en parkeren op de HSW

Maar goed, er is gekozen voor grote rechthoekige borders. Dit is echter ten koste gegaan van het aantal parkeervakken. Effectief zijn er zo’n tien parkeervakken verdwenen, ook omdat dubbele parkeervakken nu simpelweg te klein zijn geworden voor twee auto’s. Daarnaast zijn extra hoge opsluitbanden geplaatst, die ver uitsteken boven het fietspad en de bestrating. Levensgevaarlijk. Als fietsers afwijken van het fietspad worden zij keihard geconfronteerd met een opstaande hoekige betonnen opsluitband. Gelukkig zijn er (nog) geen valpartijen bekend maar bewoners houden hun hart vast. Daarnaast, doordat de parkeervakken veel kleiner zijn geworden, is het lastig parkeren op de HSW. Door ruimtegebrek en de hoge opsluitbanden kunnen bumpers en banden beschadigd raken en zelfs kapot gaan. De eerste schaderijding heeft reeds plaatsgevonden. Is de gemeente hiervoor financieel aansprakelijk te stellen? Parkeren op de HSW is een ware kunst geworden.

Bureaucraten en voorsorteren betaald parkeren

Ten tijde van de werkzaamheden hebben buurtbewoners de te verwachten problemen ook aangegeven bij de aannemer en stratenmakers. Die mannen zagen het zelf ook maar hen valt niets te verwijten want zij moeten uitvoeren wat op tekening staat. Echte mannen die hun werk in weer en wind doen. Maar goed, het ontwerp is door bureaucraten vanachter de tekentafel gemaakt. Beter was het geweest om een dergelijke herinrichting ‘in het werk’ te bepalen door de vakmannen van de aannemer, stratenmakers en een aantal deskundige omwonenden. Weliswaar is vooraf een (mager bezochte) voorlichtingsbijeenkomst geweest maar de aanwezigen konden ook niet overzien dat er dergelijke absurde borders gemaakt zouden worden. Minder en kleinere parkeervakken lijken de opmaat te zijn voor betaald parkeren aan de HSW. Betaald parkeren is de melkkoe van grootstedelijke gemeenten, waar de gemeente Leeuwarden maar wat graag toe wil behoren. Het creëren van schaarste, een parkeerprobleem scheppen en dan met de oplossing betaald parkeren komen. Zo lusten wij ze ook wel: er is nooit een parkeerprobleem geweest op de HSW nadat de blauwe zone was ingevoerd. Nu betalen de bewoners voor de blauwe zone 20 euro per jaar, straks het tienvoudige: 200 euro per jaar. Kassa.

Laaiende bewoners en de oplossing

Iedereen was en is ingenomen dat er nieuwe bomen komen. De straatbewoners zijn nu echter laaiend vanwege het terugdringen van het aantal parkeervakken, die ook nog eens verkleind zijn, en de gevaarlijke hoge opstaande randen. Met het buurtpanel is destijds afgesproken dat het aantal parkeerplaatsen gelijk zou blijven bij de aanplant van de nieuwe bomen. Dat is dus niet gerealiseerd. Bewoners willen niet alleen de publiciteit zoeken maar ook de gemeentelijk ombudsvrouw inschakelen. Alom hectiek. Misschien een mooi klusje voor VVD-gemeenteraadslid Karen Vasbinder, tevens bewoonster van de HSW, om de gerezen problemen op te lossen en de gemoederen te bedaren. De oplossing is simpel, ook voor een leek. Het was beter geweest om, net als aan de westelijke kant van de HSW, waar de bomen ook ziek zijn maar nog niet gerooid, om vierkante borders te maken en die meer op te laten schuiven naar de autorijbaan. Hiervoor is genoeg ruimte zonder dat er minder nieuwe bomen geplaatst kunnen worden. Voordeel was geweest dat er dan ook een eenheid zou ontstaan op de hele HSW terwijl optisch de straat smaller zou worden. Dat remt ook de snelheid van het autoverkeer die de maximum snelheid van 50 kilometer per uur, zeker buiten de spits, vaak aan de laars lapt.

Scheve banieren en Culturele Hoofdstad

Meest recente steen des aanstoots is de plaatsing van masten met banieren van de Culturele Hoofdstad 2018. Zouden de vergunningen in orde zijn? Ondernemers in de binnenstad worden regelmatig door de gemeente gekapitteld over hun reclame uitingen maar deze vervuiling van de openbare ruimte is kennelijk toegestaan. Ter hoogte van de minirotonde aan het eind van de HSW, met daarop Us Mem, zijn de masten ook pontificaal geplaatst. Us Men, als ode aan Friese zuivel, komt zo in de verdrukking. Terwijl de gemeente zo graag nieuw leven in de zuivelstad Leeuwarden wil blazen, net nu blijkt dat ook de provinciale veestapel ingekrompen moet worden. Het kan verkeren. De vlaggenmasten die als een ware plaag in en om de binnenstad recent opduiken getuigen zeker op deze locatie van geen enkel cultureel historisch besef. De totale zichtlijn vanaf de HSW op de Prinsentuin en de Noordersingel wordt hierdoor ontnomen. Overigens zijn de masten door het stormachtige weer de afgelopen tijd krom komen te staan. Hetgeen wel symbolisch lijkt voor het hele project Culturele hoofdstad 2018. Het fundament en de verankering ontbreken.

Redactie Liwwadders