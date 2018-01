(Tekst: Fryslân 1)

De eerste schilderijen van de mooiste openluchttentoonstelling van Fryslân hangen. In de binnenstad van Leeuwarden, die ‘een wereld vol kleur’ moet worden. Kunstenaar Marten Sale Brouwer (Manna Ori) kwam er speciaal voor over uit Japan.

Door Marita de Jong

Manna Ori werkt aan een alternatieve versie van LF2018. De geboren en getogen Fries woont al zeven jaar in Osaka. Hij is daar uitgegroeid tot één van de beste origami-kunstenaars van de wereld. Zijn drijfveer is: door zijn kunst mensen te inspireren. Hij zit boordevol plannen voor een alternatieve versie van Culturele Hoofdstad en is niet meer te stoppen.

Brouwer ligt uitgeteld op zijn bed in de kelder van galerie Prachtich Makke aan de Voorstreek. Het was zijn uitvalsbasis, tijdens zijn korte verblijf in Leeuwarden. ,,Ik ben kapot maar ook heel voldaan. Heb alles gegeven wat ik in me had. Op 1 januari hebben we de eerste serie schilderijen opgehangen in de Bagijnestraat in Leeuwarden. Op 4 januari de tweede serie. Die dag regende het heel hard. Dat was echt afzien.’’ De panelen die door diverse Friese kunstenaars zijn beschilderd, zijn weerbestendig gemaakt en hebben in ieder geval de storm van een dag later overleefd. Ze hingen nog.

