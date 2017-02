(tekst: Fries Museum)

alma-tadema, klassieke verleiding meest succesvolle tentoonstelling ooit voor fries museum

De afgelopen 4 maanden ontving het Fries Museum in Leeuwarden 158.000 bezoekers voor de tentoonstelling Alma-Tadema, klassieke verleiding. Het is daarmee de best bezochte tentoonstelling in de geschiedenis van het museum, dat aanvankelijk 80.000 mensen verwachtte. De bezoekers en ook de (internationale) pers waren laaiend enthousiast. Na Leeuwarden gaat de tentoonstelling nu op reis door Europa. Eerst naar Belvedere in Wenen en vervolgens naar Leighton House Museum in Londen.

Sir Lawrence Alma-Tadema werd geboren in het Friese dorpje Dronryp en groeide uit tot een van de meest succesvolle schilders van de 19de eeuw. Meer dan 80 schilderijen kwamen van over de hele wereld naar het Fries Museum. Samen met persoonlijke voorwerpen en filmfragmenten vertelden ze over zijn weg naar roem en hoe hij ons beeld van de klassieke oudheid blijvend heeft bepaald. Alma-Tadema, klassieke verleiding was de grootste tentoonstelling gewijd aan zijn oeuvre in de afgelopen honderd jaar.

Kris Callens, directeur van het Fries Museum, blikt tevreden terug op de tentoonstelling: “Alma-Tadema was in zijn tijd wereldberoemd, maar werd daarna vergeten. Het Fries Museum heeft de schilder en Leeuwarden weer op de kaart gezet met deze tentoonstelling. We zijn ontzettend blij met de enorme hoeveelheid positieve (inter)nationale persaandacht, de bezoekersaantallen en niet in de minste plaats de enthousiaste bezoekers. We willen deze kwaliteit behouden voor een breed publiek en geloven dat deze tentoonstelling echt een opmaat is naar Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018.”