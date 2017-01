(tekst: CBS)

Nederland is het enige land binnen de Europese Unie waar in 2016 de verkoop van nieuwe personenauto’s afnam. Stond ons land in 2015 nog in de top-tien van sterkste groeiers, in 2016 staat het onderaan de lijst van 27 EU-landen. Terwijl de verkoop van nieuwe personenauto’s het afgelopen jaar in de EU gemiddeld met 7 procent toenam, daalde die in Nederland met ongeveer 15 procent. Dit meldt CBS.

Ruim 14,6 miljoen nieuwe personenauto’s reden in 2016 de Europese showrooms uit, een stijging van 7 procent. In Nederland nam de verkoop met 15 procent af naar 383 duizend nieuwe auto’s. Een jaar eerder steeg de verkoop van nieuwe personenauto’s nog met 16 procent. De hoge verkoop in 2015 werd vooral in het laatste kwartaal van dat jaar gerealiseerd. De verandering van de belastingwetgeving per 1 januari 2016 was de reden dat vele aspirant-kopers nog voor het einde van 2015 een nieuwe personenauto aanschaften. Dit heeft effect gehad op de verkopen in 2016.

Stijging verkoop nieuwe personenauto’s per duizend inwoners in België

In tegenstelling tot Nederland namen in 2016 de autoverkopen wel toe bij onze zuiderburen. In België werden vorig jaar ongeveer 8 procent meer nieuwe personenauto’s verkocht dan in 2015. Per duizend inwoners van 18 jaar en ouder zijn in België 60 nieuwe auto’s afgeleverd, tegen 55 per duizend inwoners in 2015. In Nederland werden in 2016 de sleutels van 28 nieuwe personenauto’s per duizend inwoners aan een nieuwe eigenaar overhandigd. Gemiddeld worden in Europa per duizend inwoners 35 nieuwe personenauto’s verkocht.

Meeste nieuwe auto’s verkocht in Duitsland

In absolute aantallen werden in 2016 in Duitsland de meeste nieuwe personenauto’s verkocht: ruim 3,3 miljoen. In Nederland zijn 383 duizend nieuwe auto’s verkocht, goed voor de achtste plek op de ranglijst van het aantal verkochte nieuwe personenauto’s in Europa in 2016.

Grootste groei verkoop nieuwe auto’s in Oost-Europa

De sterkste groei van nieuwe-autoverkopen is te vinden in Oost-Europese landen als Hongarije, Kroatië, Cyprus, Letland en Litouwen. Wel moet worden opgemerkt dat in deze landen relatief weinig auto’s worden verkocht. Zo werden op Cyprus en in Letland in 2016 niet meer dan 13 duizend, respectievelijk 17 duizend nieuwe auto’s afgeleverd, het minst van alle landen van Europa.