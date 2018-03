(tekst: uit het nieuwste nummer van het Stadsblad Liwwadders)

Alleen als het wettelijk moet wil de gemeente nog met de familie Kunst praten

Het conflict rond de familie Kunst uit de wijk Nijlân, waarover wij in het vorige nummer van het Stadsblad Liwwadders schreven, is nog altijd actueel. De gemeente Leeuwarden heeft besloten om de discussie met de familie te beëindigen. Klachtenbemiddelaar Martine Wierdsma heeft dit in een brief aan de familie Kunst laten weten. Een citaat uit de brief: ‘Uiteraard heeft u als inwoner van onze stad het recht om vragen te stellen aan uw gemeente of een klacht in te dienen. Niet in alle gevallen hebben wij echter een wettelijke plicht om die te behandelen. Uw benadering richting de gemeente Leeuwarden en haar ambtenaren is naar ons oordeel belastend. Gelet daarop zullen wij dan ook alleen nog klachten, verzoeken en vragen afhandelen wanneer wij daartoe verplicht zijn.’ Voor een ondergeschikt punt biedt Wierdsma namens de gemeente excuses aan. Wordt vervolgd.