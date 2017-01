(tekst: Albert Hendriks op Facebook)

FRIEZEN LIJDEN AAN SUIKERBROODSYNDROOM

DE GENEZING: SCHRAP DIRECT ONNODIG INGEWIKKELDE REGELS ‘WURKJE FOAR FRYSLÂN’ SANDER DE ROUWE!

Een zeer interessant interview van journalist Atze Jan de Vries met Sander de Rouwe, CDA-man in Bolsward en economiegedeputeerde van de provincie Fryslân, op de voorpagina en op pagina 3 van de Leeuwarder Courant van vandaag, zaterdag 14 januari 2017. Dit artikel moet iedere ondernemer en iedere werknemer in Fryslân lezen! Niet omdat het mij als… tot nu toe ongesubsidieerde productinnovator en exportpromotor (wat een status voor een bouwvakker!) goed uitkomt. Wat politicus De Rouwe wil en hopelijk echt gaat doen is goed voor alle werkzame, zich uitslovende Friezen, zoals Eva Meijer die met mij in Düsseldorf de provincie Fryslân neerzet als dé e-bike en e-boat specialist van Europa.

OP UW WENKEN BEDIEND

Meneer de Rouwe, ik kan u van dienst zijn met een bosje logo’s en handels- en domeinnamen zoals ‘Friese Ontwikkelings Maatschappij’, ‘Bank van Friesland’, ‘Holland Yacht Investment’ en ‘Made in Friesland Holland’. En concrete marketingactiviteiten in het buitenland!

TURFBÔLE

De sûkerbôle heb ik niet afgeserveerd, maar namens Friesland Holland Regional Products introduceer ik binnenkort Fryske Turfbôle voor de promotie van de verbeterde Turfroute in Zuidoost-Friesland (www.goudenfriesewouden.nl). Zodra ik tijd heb — ik ben aan het stands bouwen in Düsseldorf vanwege de grootste bootshow van de wereld (21-29 jan. 2017) waar ik met Eva Meijer van Hoora E-boats uit Heeg een Electric Boating Friesland-plein creëer — krijgt u van mij officieel de eerste Fryske Turfbôle. Dat is EKO-mueslibrood van EKO-bakker Ytje-afke Bolhuis in Jubbega. En daarbij het eerste geheel Nederlands- en Duitstalige watersportmagazine ‘Friesland Het Watersportparadijs Das Wassersportparadies’ (www.hetwatersportmagazine.nl). Drinken we er een mok Jouster Kofje bij, de dorpse tegenhanger van Dokkumer Kofje. Het recept krijgt u hierbij nu al, in drie talen!

OP DE BOEVENBANK

Ik was deze week bij u op het provinciehuis voor exportsubsidie en moest er uitgebreid tekst en uitleg geven over mijn aanvragen namens een flink aantal kleine Friese ondernemingen die grote moeite hebben met uw erg ingewikkelde, MKB-onvriendelijke regelgeving onder de naam ‘Wurkje foar Fryslân’. Ik zat anderhalf uur op de boevenbank. Gelukkig waren de drie betrokken ambtenaren heel aardig en behulpzaam, smaakte de koffie goed, anders was ik wellicht ontploft. En nu maar afwachten of ik en mijn innoverende en exporterende klanten die subsidies krijgen. Ik ben bang dat het er straks op neerkomt dat we meer geld kwijt zijn aan onze administrateurs en accountants dan wat we aan subsidie krijgen…..