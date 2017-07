(tekst: Albert Hendriks)

Hinderlijke overheid helemaal zat:

ALBERT HENDRIKS HAALT STEKKER UIT UITGEVERIJ EN GAAT VERDER MET REISORGANISATIE

EN JOURNALISTIEK

WOLVEGA (NL) – Journalist Albert Hendriks in het Friese Wolvega heeft “schoon

genoeg van de tegenwerkende overheid”, met name van het marketingbureau van de

provincie, Merk Fryslân. De ondernemer, die het zonder subsidies moet stellen,

heeft door zelf het faillissement aan te vragen de stekker getrokken uit één van

zijn drie besloten vennootschappen, de verliesgevende uitgeverij van

vakantiegidsen en toeristenkaarten, Friesland Holland Tourist Information BV.

Dit bedrijf, waar vijf mensen werkzaam zijn, is ook namens het Friese

toeristische bedrijfsleven deelnemer aan en organisator van binnen- en

buitenlandse shows en de dagelijkse distributeur van alle uitgaven. Deze

verschenen steevast in vier talen: Nederlands, Duits, Engels en Frans.

Hendriks gaat zich met het volgens hem zeer gezonde en groeiende Friesland

Holland Travel Service BV helemaal toeleggen op de ontwikkeling, marketing en

uitvoering van unieke individuele vakantiearrangementen en groepsreizen,

gekoppeld aan uitgebreide reisinformatie en diensten als bagagevervoer van hotel

naar hotel, pechservice en reisbegeleiding.

“Ik heb op het internet veel succes met op nieuws en trends gebaseerde

marketing: News Based Marketing. Dat ga ik uitbouwen. Nieuws, zowel objectieve

als subjectieve verslaggeving, en thematische reportages gaan een heel grote rol

in de marketing spelen. Vooral kwaliteitsjournalistiek gaat zwaar wegen: de

potentiële gast wil geen tijd meer verspillen aan slechte informatie.”

INSCHATTINGSFOUT

De kosten van productie en de internationale distributie van gratis

verkrijgbare, door adverteerders gesponsorde magazines en kaarten liepen volgens

Hendriks in samenhang met het hackbestendig maken van de bijbehorende 70

websites de laatste twee jaar “gigantisch” uit de hand.

“De vraag naar onze gidsen en kaarten steeg ieder jaar, maar de

advertentieinkomsten daalden, ondanks een toenemend aantal participanten die het

vooral om vermeldingen op onze websites te doen was. Om hackers te keren moet de

inhoud van een groot aantal sites op een nieuw webplatform geplaatst worden. Die

enorme instandhoudings- en beveiligingskosten kan Friesland Holland Tourist

Information BV niet meer dragen. Een grote inschattingsfout van mij. Door de

tijd die in het weren van hackers en reconstructie ging zitten, was er geen

ruimte meer voor het opstarten van nieuwe projecten.”

OVERHEID ALS CONCURRENT

Hendriks: “Door de toenemende directe en indirecte concurrentie van door de

provinciale overheid en lokale overheden gesponsorde instanties en infosystemen

– van de productie van magazines, toeristenkaarten, het deelnemen aan beurzen

tot het bouwen van websites – participeren klanten van Friesland Holland voor

aanzienlijk geringere bedragen dan voorheen in Friesland Holland-projecten. De

door de overheid gesponsorde alternatieven zijn namelijk veel goedkoper. Wat men

vaak niet weet: ze zijn amper of helemaal niet zichtbaar in het buitenland en

ook niet viertalig. Bovendien worden Friesland Holland-klanten min of meer

gedwongen deel te nemen aan door de overheid geïnitieerde marketingprojecten,

onder andere via — soms verplichte — bijdragen aan ondernemersfondsen. Verder is

een goede verstandhouding met de almachtige overheid, gedeputeerde of wethouder

voor toerisme voor de recreatie- en horecaondernemers, natuurlijk ook van

belang.”

GESTAGE GROEI, ONDANKS BOYCOT

Januari 1997 startte Friesland Holland Tourist Information & Travel Service,

toen nog een vennootschap onder firma van Albert Hendriks en zijn vrouw Jana, op

de Vakantiebeurs in Utrecht met het nieuwe marketingconcept voor Friese

recreatie- en horecaondernemers.

“Onze uitgeverij van eerst één gids, later meerdere, groeide gestaag ondanks de

negatieve opstelling van het Fries Bureau voor Toerisme. Deze eerste concurrent

ging in de beginjaren van Friesland Holland op in het Noord Nederlands Bureau

voor Toerisme (NNBT), concurrent nummer twee die Friesland Holland boycotte en

waar mogelijk imiteerde. Toen het NNBT failliet ging creëerde de overheid nieuwe

zwaar gesubsidieerde concurrenten voor Friesland Holland op het gebied van

uitgeverij en marketing, zoals Friesland Marketing, Beleef Friesland, Tourist

Info Friesland. Alle drie zijn, mede door de concurrentiestrijd met Friesland

Holland, opgeheven.”

MERK FRYSLÂN

Hendriks: “Sinds een paar jaar heeft de provincie met extra inzet en financiële

middelen haar nieuwste marketingbureau in een nieuw kantoor opgetuigd: Merk

Fryslân. De concurrentie van dit bureau wordt meer gevoeld dan de vorige

constructies, mede door de samenwerking met nieuwe gesubsidieerde regionale

marketingorganisaties, actief in gebieden waar fusies tussen gemeenten hebben

plaatsgevonden of gaan plaatsvinden. Deze nieuwe aanpak, die onder andere de

productie van regionale magazines, beursdeelnames en websites à la Friesland

Holland omvat, blijkt de grootste bedreiging van het voortbestaan van Friesland

Holland als commerciële toeristische informatie- en marketingorganisatie. Er

vervallen voor Friesland Holland Tourist Information BV ook inkomsten door

bijvoorbeeld het weghalen van promotiegelden door de provincie bij organisaties

als De Nije Kompanjons (Turfroute) waarmee ik al jaren samenwerk.”

NEGATIEVE BEJEGENING

“De concurrentie van de overheid wordt dus steeds groter. De provinciale

overheid en daarmee samenhangende instanties, zoals recreatieschap Marrekrite,

streven naar uniformiteit in promotionele uitingen en toeristische routes en

laten zich daarbij ook nog eens negatief uit over initiatieven en producties van

commerciële instanties als mijn onderneming. Betitelingen in de pers als “een

ratjetoe aan routes” wekken de indruk dat populaire door Friesland Holland

ontwikkelde en door adverteerders gesponsorde routes op Friesland

Holland-kaarten niet goed zouden zijn. De grote rol die Friesland Holland

Tourist Information B.V. in Friesland speelt en speelde wordt willens en wetens

door nieuw politiek beleid geminimaliseerd, tot tegenwerking aan toe, zoals de

verwijdering in juni 2017 van Friesland Holland-arrangementen van

www.friesland.nl http://www.friesland.nl/ en het wederom niet uitgenodigd worden

voor deelname aan een handelsmissie naar China waaraan Merk Fryslân wel mocht

deelnemen op kosten van de overheid.”

Hendriks poogde Friesland Holland Tourist Information BV overeind te houden met

een zeer lage directiebeloning, zeven dagen van de week werken (“met veel

plezier en voldoening”), het aanspreken van privévermogen — hij en zijn vrouw

zijn de grootste schuldeisers van Friesland Holland Tourist Information BV — en

extra inkomsten uit de verkoop van arrangementen. Die laatste weg sloot het

marketingbureau van de provincie dus grotendeels af, volgens Hendriks zeer in

het nadeel van met name de hotels en restaurants in Friesland. Die missen zo een

paar miljoen omzet, zegt hij.

BOOBYTRAPS

“Bij elke stap die ik zet om Friesland op de kaart te zetten, moet ik waken voor

een boobytrap, tot op Boot Düsseldorf aan toe. Als ik namens een tiental

bedrijven exportbevorderingssubsidie aanvraag voor deelname aan de Duitse

botenbeurs, moet ik op het matje komen bij de afdeling Economische Zaken van de

provincie waar ik moet uitleggen dat toerisme ook export is. Als ik meedoe aan

een prijsvraag voor een inkomende handelsmissie voor MKB’ers kom ik de overheid

weer tegen, verpakt in een stichting of in een CH 2018 project. 21 jaar lang heb

ik het volgehouden, maar de twee druppels die de emmer deden overlopen waren de

prijsvraag en de volkomen onterechte verwijdering van arrangementen van de

website friesland.nl. Dat laat de directeur van het provinciale marketingbureau

doen in dezelfde week dat hij op kosten van de provincie in het vliegtuig stapt

voor een relatiereis met gedeputeerden naar China waarvan ik als man van de

praktijk uitgesloten word, net als de handelsmissie een paar jaar geleden naar

China. Ik kan protesteren tot ik een ons weeg, maar de houding van het

provinciaal bestuur verandert in dezen niet. Ik kap er nu mee. De dwarse

overheid mag nu zorgen dat mijn personeel brood op de plank krijgt.”