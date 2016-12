(tekst: Binnenlands Bestuur)

Hoewel het streven is om in 2020 driekwart van al het afval te scheiden is daar, alle lokale initiatieven ten spijt, nog niet zoveel van te merken. De doelstelling is dat het restafval per persoon maximaal 100 kilo is. Hier het hele verhaal van Binnenlands Bestuur.

Ook de Leeuwarder wethouder van afval Isabelle Diks scoort bij lange na geen honderd punten. Het huishoudelijk restafval in Leeuwarden bedraagt 214,6 kilo per inwoner per jaar. Dat is meer dan het Nederlands gemiddelde (200 kilo per inwoner). En hoger dan de norm van 100 kilo voor 2020 van het Rijk.

De cijfers voor Leeuwarden:

2015: 214,6 kilo

2014: 216,1 kilo

2013: 221,2 kilo

2012: 230,8 kilo

2011: 235,4 kilo

2010: 240,6 kilo