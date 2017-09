(Tekst: Vrij Baan!)

Voor het slopen van de Drachtsterbrug is het Aldlânsfiadukt (Weideflora-Stinzenflora) gedurende 7 dagen afgesloten (van 9-15 september). Er wordt niet op zondag gewerkt. Autoverkeer wordt omgeleid via de Aldlânsdyk en fiets-en voetgangers worden omgeleid via de straten Zenegroen en Raaigras bij het Drachtsterplein.

Na de sloop is de hoogtebeperking van 2,40 meter die daar van kracht was opgeheven. Vanaf 1 oktober rijden de bussen van Arriva weer volgens oude dienstregeling over de Weideflora- Stinzenflora. Zie www.arriva.nl voor actuele reisinformatie.

Voetgangerspad achter Mannagras afgesloten

Verder is het looppad achter Mannagras langs het kanaal en de Drachtsterbrug tot het eind van het project afgesloten (zie rood op kaartje). Dit is aangrenzend aan ons bouwterrein en is uit veiligheidsoverwegingen niet bereikbaar voor voetgangers tot eind 2017.

Hinderplanning

De sloop van de Drachtsterbrug is in volle gang en gaat helaas gepaard met geluidshinder. Bekijk de hinderplanning van september hier om te zien wat u kunt verwachten. Eind september vindt u op de site de nieuwe hinderplanning voor oktober. Houd onze kanalen in de gaten voor actuele berichtgeving.