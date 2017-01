(tekst: Fryslân 1)

De Afsluitdijk laat jaarlijks miljoenen mensen aan zich voorbijgaan. Het is een half uur en weg zijn ze. Er is amper uitnodiging de dijk te beleven. Dat gaat anders worden.

Door De Redactie

De Nieuwe Afsluitdijk wordt een ‘beleefdijk’. Het kost wat, maar liefst €1,1 miljard. Het gigantische bedrag is vooral bedoeld voor waterstaatkundige werken, maar daarnaast wordt de dijk een toeristische attractie binnen de verhaallijn over Nederland Waterland. Voor ondernemers in toerisme en recreatie liggen de kansen voor het oprapen, stelt Tjalling Dijkstra, projectleider van De Nieuwe Afsluitdijk ,,Gebruik die Afsluitdijk’’, is zijn oproep aan Friese en Noord-Hollandse ondernemers. ,,We moeten groot gaan denken.’’

