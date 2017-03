‘Als je volgend jaar Culturele Hoofdstad bent, dan zaag je je bomen toch niet om?’ Welke redenen er ook voor gegeven worden om het omzagen van de Leeuwarder bomen te onderbouwen; Jorn Copijn kan er niet mee uit de voeten. Copijn – zijn voorvader richtte het Rengerspark in Leeuwarden in – was zaterdag een van de hoofdgasten tijdens de viering van 10 jaar Bomenridders. ‘Ze gaan nu herplanten waarbij betonnen bakken worden geplaatst. Ze worden om de tuin geleid door mensen die beton verkopen.’ Volgens Copijn was de gemeente goedkoper uit geweest met een alternatief plan voor herplanten. Hij vond dat de Bomenridders in actie moeten komen tegen de voorgenomen kap van vijf kastanjes en een linde op de Spanjaardslaan. ‘Ik verricht graag contraexpertise.’

De Bomenridders kwamen zelf tot de trieste constatering dat er vorig jaar een enorme hoeveelheid bomen zijn gekapt. Hoeveel? ‘Dat weten ze bij de gemeente niet.’ Het toont het falen van het door de Bomenridders verfoeide kapbeleid aan, aldus Gonneke van Hoesen Korndorffer, de voorvrouw van de Bomenridders. ‘Het afschaffen van de kapvergunning is een dieptepunt tijdens het bestaan van de Bomenridders.’ Volgens Van Hoesen zijn er bij de aanleg van de haak om Leeuwarden 2000 bomen gesneuveld en zijn er 1000 bomen aangeplant. Daarnaast zijn er in de gemeente nog eens honderden bomen tegen de vlakte gegaan. ‘Hoeveel weten ze bij de gemeente niet. Dat houden ze niet goed bij.’

Copijn betreurde de gang van zaken. Vorig jaar was hij zijdelings betrokken geweest bij het groenbeheer en had enkele suggesties aangedragen, ook met het oog op Culturele Hoofdstad. ‘Ik heb vorig jaar enkele adviezen gegeven. Betrek jonge tuinarchitecten bij de plannen. Ik hoef dat allemaal niet te doen. Ik ben vijfenzeventig en mijn agenda zit nog altijd vol. Ik heb ze geadviseerd om in te spelen op de manifestatie Culturele Hoofdstad. Er is absoluut niet op gereageerd. Wanneer je geen echo krijgt en je wordt een belangrijke stad in Europa en je schuift adviezen op zij, dan ben je niet goed bezig met de groene ruimte. Luister naar de mensen die hier actief mee bezig zijn. Hier was net ook een gemeenteambtenaar, Jaap Vos, en die staat gewoon tegen een groepje mensen te vertellen dat het verplaatsen van bomen niet mogelijk is. En dat terwijl ik allerlei voorbeelden heb aangedragen hoe het wel kan.’ Van Hoesen: ‘De Bomenridders zijn uitgenodigd bij een kapoverleg. Daar gaan ze ons waarschijnlijk vertellen hoe zwaar ze het hebben.’

Copijn liet tijdens zijn lezing in het Stadhouderlijk Hof zien hoe zijn bedrijf door de jaren heen allerlei boomtechnische capriolen uitvoerde. Dat kon alleen met een betrokken opdrachtgever die oog heeft voor boombeheer en boomonderhoud. Hij hekelde de opstelling van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het instituut had het onlangs gewaagd te melden dat bomen slecht zouden zijn voor het milieu. De stadsstof zou door bomen niet weg kunnen. ‘Onbegrijpelijk. Dat instituut bagatelliseerde ook de Q-koorts.’