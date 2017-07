(tekst: persbericht)

De Stichting Rendant is zeer verheugd om een samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van Aldlânstate in Leeuwarden en Heerenhage in Heerenveen aan te kondigen. In Aldlânstate en Heerenhage wonen senioren die zelfstandig willen wonen met zorg en diensten op aanvraag en naar behoefte.

De samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten met Aedifica, gevestigd in Brussel en HEVO B.V., gevestigd in ‘s-Hertogenbosch. De voor Aedifica nieuwe investering ter waarde van ca. 40 miljoen euro is een eerste casus waarin zij met een Nederlandse stichting een samenwerkingsovereenkomst sluit voor de herontwikkeling van bestaande locaties. De verouderde gebouwen van Rendant zullen worden vervangen door nieuwbouw. De nieuwbouw zal aansluiten bij de behoefte van senioren die zo lang als mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen.

De stichting Rendant – met ruim 50 jaar ervaring op het gebied van seniorenhuisvesting en dienstverlening – blijft ook in de toekomst zelfstandige exploitant van Aldlânstate en Heerenhage. Rendant werkt op het gebied van zorg samen met de Kwadrant Groep, sterke netwerkpartner voor integrale ouderenzorg.