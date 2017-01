Nije webside foar de ynwenners fan Fryslan Op www.fryslan.frl is de nije webside fan de provinsje Fryslan te finen. It is in webside dy’t basea [...]

In bytsje stom Stomme letters komme yn it Frysk in soad foar. Yn it wurd dwers wurdt de r wol skreaun, mar net útsp [...]

Opfrysker Lês mear oer Opfrysker op It Nijs. [...]

Mem rekket fjouwer bern kwyt op treinstasjon Berlyn Fjouwer bern binne tiisdei by harren mem weirûn op it sintraal stasjon fan Berlyn. Ien fan de bern ( [...]

Nijjierskonsert Dudok Kwartet yn Museum Belvédère Op snein 15 jannewaris is der in nijjierskonsert yn it Museumkafee fan Museum Belvédère, yn gearwurk [...]

Sprekwiis Lês mear oer Sprekwiis op It Nijs. [...]

De lêste tongersdei fan ’e moanne Yn it ramt fan Wolkom op ’e lêste tongersdei fan ’e moanne yn it Provinsjehûs hâldt dr. Jacques Kuip [...]