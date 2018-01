‘De cultuur van over de hoofden van cliënten geld maken. Ik vind het gemiddeld om te huilen.’ Dat zegt advocaat Minke Hoelen werkzaam bij Rotshuizen en Geense in Leeuwarden in het Advocatenblad.

De advocatencultuur is haar tegengevallen en dan vooral waar het gaat om geld maken over de ruggen van cliënten. ‘Vaak vind ik het om te huilen. Ik had wat meer beschaving verwacht. Ik doel met name op de categorie advocaten die in het familierecht liever op een vechtscheiding aanstuurt dan op een schikking, daarbij negerend wat voor ellende dit teweegbrengt bij de kinderen van cliënten.’

