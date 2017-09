(tekst: persbericht)

Adriaan van Dis te gast bij Christelijk Gymnasium Beyers Naudé

Leeuwarden – Adriaan van Dis is een grote naam in de Nederlandse literatuur. Op maandag 25 september 2017 zal hij de Beyers Naudélezing uitspreken, een jaarlijkse activiteit van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé.

Adriaan van Dis (1946) is schrijver, journalist en programmamaker. Hij studeerde Nederlandse en Zuid-Afrikaanse letterkunde en werd na zijn studie redacteur bij NRC Handelsblad. Enkele titels van zijn hand zijn: Het beloofde land: een reis door de Karoo, In Afrika, Tikkop, De wandelaar en Ik kom terug. Van Dis was en is veelvuldig op televisie aanwezig. Jarenlang presenteerde hij het boekenprogramma Hier is… Adriaan van Dis. Van 2002 tot 2006 was hij het gezicht van Zomergasten, daarna maakte hij de series Van Dis in Afrika en Van Dis in Indonesië. In mei 2017 verscheen zijn laatste boek In het buitengebied.

Na de lezing gaat Japke Wiersema in gesprek met de auteur en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De Beyers Naudélezing begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18 | 8911 CD | Leeuwarden. Toegang €5.