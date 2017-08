(Tekst: Verenigd Links)

Zo langzamerhand moet ik toch vaststellen dat de smartphone onmisbaar is geworden voor leerlingen, en blijkbaar denken het ministerie van Sociale Zaken (SZW) en de gemeente Den Haag er ook zo over. Immers duizend Haagse brugklassers van wie de ouders het niet breed hebben, ontvangen een smartphone met toegang tot het internet in bruikleen.

Verenigd Links is van mening dat dit ook in Leeuwarden zou moeten gebeuren. Want veel communicatie tussen leerlingen en school gebeurt via WatsApp of andere Apps. Bijvoorbeeld over de agenda, lesuitval en cijfers. De 1057 Haagse kinderen die een telefoon hebben aangevraagd krijgen een telefoon met abonnement. Soms hebben leerlingen wel een telefoon, maar geen abonnement, of de ouders betalen niet elke maand. Het abonnement is belangrijker dan de telefoon zelf.

Voorlichting

Leerlingen die een telefoon in bruikleen ontvangen krijgen ook voorlichting over verstandig gebruik van het toestel. Bellen met het buitenland en met 0900-nummers is geblokkeerd, en wanneer de bundel wordt overschreden, wordt het internet langzamer.

Het initiatief wordt betaald uit een pot van honderd miljoen euro die het ministerie van SZW vorig jaar vrijmaakte voor armoedebestrijding bij kinderen, en in Den Haag wordt het project uitgevoerd door stichting Leergeld. Let wel het gaat hier over bruikleen, en er zijn in het onderwijs wel meer situaties waarin sprake is van bruikleen van lesmateriaal.

Sociale contacten

Verenigd Links ziet de smartphone als belangrijk tussen school en leerling. En er is nog een andere reden waarom brugklassers van nu niet meer zonder kunnen: vanwege de sociale contacten. Pubers leren ook sociale vaardigheden door hun mobieltje, vooral over groepsdynamiek. Wat dat betreft gaat het in App -groepen er net zo aan toe als op het schoolplein. Elke klas heeft een gezamenlijke App -groep. Daarin gaan de gesprekken ook na schooltijd door. Over huiswerk, afspreken om naar school te fietsen en plezier maken. Zit je niet in die groep omdat je geen smartphone hebt, dan mis je een groot deel van de groepsdynamiek.

Er zijn mensen die roepen dat een smartphone vooral recreatief is en dat het gaat om het geven van een presentje, dat is geenszins het geval, het gaat er om dat kinderen niet onnodig op achterstand komen omdat hun situatie minder goed is dan die van veel anderen.

Addy Stoker

Lijsttrekker Verenigd Links Leeuwarden