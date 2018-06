(tekst: Lovin Malta )

Op de site van Lovin Malta staat een artikel “You have killed Justice”. Activisten hebben poster gemaakt met de minisiter van Justitie op Malta , Owen Bonnici (ook van Cultuur, en in die hoedanigheid zou hij naar Friesland komen op uitnodiging van gedeputeerde Poepjes). Op de poster is Bonnici ‘destroying justice’, via de ‘promotie’ van de rechter, die zich bezig hield met het onderzoek naar de moord op Daphne Caruana Galizia. Zijn promotie naar een andere functie betekent dat het lopende, zeer moeizame onderzoek waarschijnlijk verder stagneert.

Volgens CDA-Kamerlid Harry Van der Molen heeft Bonnici Friesland ‘geschoffeerd’ en moet onze minisiter van Buitenlandse Zaken in actie komen.

Valletta 2018 chairman Jason Micallef’s derogatory Facebook posts against assassinated journalist Daphne Caruana Galizia are making waves in the Netherlands, with Dutch Foreign Affairs Minister Stef Blok now asked to directly intervene.

The CDA, a junior coalition partner in the Dutch government, has urged Blok to exert diplomatic pressure on the Maltese government to apologise for and distance itself from Micallef’s comments, which mocked the late journalist’s last words and called for the removal of her Valletta memorial.

Two months ago, the Dutch town of Leuuwarden – which is sharing the status of European Capital of Culture with Valletta this year – decided to cut off ties with its Maltese partner and not send any representatives to Malta until it publicly distances itself from Micallef’s comments.

Fast-forward two months and relations between the two capitals of culture appear to have grown more tetchy.

