(tekst: persbericht)

FNV en CNV: Acties dinsdag bij AB Transport Group in Heerenveen

Vanaf dinsdag gaan de chauffeurs van AB Transport Group in Heerenveen acties houden. Ze willen dat hun werkgever de invoering van een verplichte vierdaagse werkweek intrekt.

Chauffeurs protesteren tegen 4-daagse werkweek

De verplichte vierdaagse werkweek is op 1 januari ingevoerd voor de veevoertak. Het gevolg is dat zo’n 62 chauffeurs er flink op achteruit zijn gegaan in salaris doordat ze minder uren maken. Hans Robijn, bestuurder FNV Transport en Logistiek: ‘Ook moeten de chauffeurs veel meer op zaterdagen werken, waardoor de norm van maximaal 13 weekenden werken per half jaar wordt overschreden. Dit is in strijd met de cao.’

Linda Slagter van CNV Vakmensen: ‘Door ‘gebroken diensten’ moeten chauffeurs twee keer naar de standplaats rijden in plaats van één keer. Ze betalen dat uit eigen zak, want de cao kent geen reiskostenvergoeding. Voor sommige chauffeurs is de reisafstand meer dan 100 km.’

Acties vanaf dinsdag

‘Vanaf morgen gaan we acties voeren’, zegt vrachtwagenchauffeur Henk Timmer. ‘We zullen 11 uur (nacht) rust nemen tussen twee diensten en we werken niet meer dan 8 uur per dag. Dat betekent dat een aantal opdrachten niet kan worden uitgevoerd.’

Kort geding OR

Ook de ondernemingsraad (OR) is het niet eens met de verplichte vierdaagse werkweek. De OR spande een kort geding aan tegen de werkgever. De rechter doet woensdag 25 januari uitspraak.

AB Transport Group

Bij AB Transport Group BV, dat deel uitmaakt van de Koninklijke A-Ware, werken in totaal 800 werknemers. Het bedrijf vervoert veevoer naar boeren, meel, gekoeld voedsel en vloeibaar zuivel en heeft grote namen als klant, zoals ForFarmers een van de grootste veevoederfabrikanten van het land.