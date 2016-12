(tekst: Hans Jürgens Redczus)

Zorg Verzekerings Wet primair ten gunste van de Zorgverzekeraars opgesteld.

Op 20 februari 2017 dient mijn analoge zaak tegen het ZINL, zeg maar het incassobureau van de overheid die met de borgverzekeraars samenspant, dat vanaf 2017 omgedoopt is in CAK, dat als zogenaamd onafhankelijke instelling voor de particuliere zorgverzekeraars beslag mag leggen op je eigendommen, ook al wil je met het wettige betaalmiddel betalen, hun interesseert dat niet.

De bestuursrechtbank heeft op de uitspraak van de kantonrechter gewacht, dat bleek ook uit het feit dat ik van deze rechtbank 2 dagen na het DFZ vonnis deze stukken via de bestuursrechtbank en de tegenpartij ZiNL ontvangen heb. Ze denken wellicht dat ze nu een stok hebben om mij te kunnen slaan maar daar vergissen ze zich in als opeens ook anderen uit de bevolking zich tegen deze mensverachtende geldgeweldzaken verzetten.

Dit verzet zou ik graag enigszins willen tonen op verschillende wijzen namelijk via reacties uit de samenleving over deze kwestie waardoor nu het wettige betaalmiddel in eerste instantie in de zorgsector waardeloos is aan de rechtbank aan te bieden. Daarom, stuur aan mij zoveel mogelijk uw ervaren feiten en meningen hierover op.

Tot nu toe heb ik mij als onafhankelijke burger in deze zaak alleen tegen dit geldgeweld verzet maar nu vraag ik ook de steun van ieder weldenkende mens en wie mij in de rechtszaal op 20 februari 2017 persoonlijk wil ondersteunen, graag, kom dan naar Leeuwarden naar de rechtbank, zie onderstaande, daarna bied ik aan iedereen een drankje aan in een nabij gelegen horecaonderneming.

