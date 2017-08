(Tekst: De Grouster)

GROU – Rijkswaterstaat houdt vrijdag en zaterdag (25 en 26 augustus) een grote handhavingsactie op het Prinses Margrietkanaal, met als doel de veiligheid op het water te bevorderen.

Rijkswaterstaat zet een patrouillevaartuig en diverse rhib’s (kleine wendbare snelle motorboten) in. De actie wordt gehouden in samenwerking met de politie, die ook schepen inzet. Op vrijdag wordt de actie ondersteund door een helikopter, als onderdeel van een reguliere inspectievlucht.

Waterscooter

Voor het eerst zet Rijkswaterstaat tijdens een grote actie een waterscooter in. Bekeken wordt een waterscooter nuttig is bij het bereiken van overtredende schippers die zich in ondiep water bevinden. Deze gebieden zijn moeilijk bereikbaar met een patrouillevaartuig of een rhib. Tijdens de handhavingsactie geldt een zero-tolerancebeleid voor het ontbreken van het vaarbewijs, het niet gebruiken van een dodemanskoord en overschrijding van de maximale snelheid.