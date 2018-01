De gemeente heeft snel actie ondernomen om de levensgevaarlijke situaties op het onlangs geheel gerenoveerde Europaplein (voor intimi: Het Thea Kosten plein) te voorkomen. Bij het circa 15 miljoen euro kostende project was over het hoofd gezien dat bij een verkeerde stuurmanoeuvre gemotoriseerd verkeer zo in de nieuw aangelegde, ondergelegen fiets- en voetgangerstunnels kon belanden. Voor zover bekend is dit inmiddels twee keer gebeurd. Gelukkig waren op die momenten geen fietsers en voetgangers ter plaatse. Anders waren de gevolgen niet te overzien geweest. Die zijn zeker niet te overzien als een vrachtauto in de bak zou belanden.

Eerst is nu een tijdelijke voorziening aangelegd en is het wachten op de definitieve vangrail. Deze moet esthetisch door de beugel kunnen en het aanzicht niet berderven. Liwwadders.nl verbaasde zich al veel eerder over het ontbreken van een vangrail en de opmerkelijke overdreven grote verkeerborden op de vier aanvoerroutes vlak voor het plein. Hierdoor worden de zo gekoesterde zichtlijnen op het plein en de fontein juist ontnomen. Nogal tegenstrijdig dus. Door die grote borden lijkt het alsof je op een autosnelweg zit rond een miljoenenmetropool. Nee mensen, dit is gewoon de bebouwde kom van Leeuwarden waar een maximum snelheid van 50 km/u geldt.

De gemeente moet ook maar eens uitzoeken of de veel te grote borden automobilisten juist aanzetten tot te hard rijden. In ieder geval is het weer een sterk staaltje hoe de de gemeente Leeuwarden omgaat de haar toevertrouwde publieke middelen en taken: tonnen verkwisten met onzinnig grote borden, die de zichtlijnen ook nog zwaar aantasten, terwijl (uit esthetische overwegingen) geen vangrail is geplaatst waardoor de veiligheid van burgers in gevaar wordt gebracht. Het is juist de primaire taak van de overheid om die veiligheid te garanderen. Nu is weer geld (tonnen?) nodig voor de vangrail. Uiteraard zegt de gemeente dat alle voorschriften, regels, protocollen, wetten, etc. zijn nageleefd maar wanneer wordt er weer eens nagedacht?