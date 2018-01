(Tekst: Persbericht)

Van 26 januari tot en met 29 april 2018 is in het Fries Museum de eerste museale solotentoonstelling van Feiko Beckers (Witmarsum, 1983) te zien. Met video, performance, installaties en tekst probeert hij oplossingen te vinden voor alledaagse problemen en sociale ongemakken. De eigenzinnige kunstenaar toont vier absurdistische werken in Feiko Beckers: Bearable. Daarnaast geeft Beckers een aantal workshopachtige performances in het Fries Museum.

Ongevoelig voor de hypes van de veelal serieuze kunstwereld, is Feiko Beckers een opvallende verschijning. Met zijn onnavolgbare logica en atypische decors, kostuums en rekwisieten zijn Beckers’ performances op zijn minst vervreemdend te noemen. Voor triviale problemen verzint hij hilarische oplossingen die hun doel veelal voorbij schieten.

Absurdisme

In het werk van Beckers komen filosofie, droge humor en vertelkunst samen. De kunstenaar haalt graag de Franse filosoof Albert Camus aan, die schreef dat het absurde ‘het gat is tussen wat we willen en daadwerkelijk kunnen bereiken’. Met zijn werk probeert Beckers dit gat te dichten.

Live workshops

Op zaterdag 3 maart en zaterdag 7 april 2018 geeft Beckers live performances in het open atelier van het Fries Museum. De performances, die Beckers liever workshops noemt vanwege hun leerzame karakter, bieden een kijkje in de hersenspinsels van de kunstenaar.

Primeur

Beckers studeerde in 2006 af aan kunstacademie Minerva in Groningen en was in 2010 en 2011 resident bij de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. In 2013 was hij resident bij Le Pavillion, Palais de Tokyo in Parijs. Zijn werk is onder andere te zien geweest in filmmuseum EYE en Cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam. Na vele groepstentoonstellingen wordt de expositie in het Fries Museum Beckers’ eerste museale solotentoonstelling. Daarnaast is Beckers genomineerd voor de Volkskrant Beeldende Kunst-prijs 2018 wegens zijn ‘imposante oeuvre’ waarin ‘de a-natuurlijk-ervaring een gevoel van ‘ehhh pardon?’ ontmoet’.