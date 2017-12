(tekst: persbericht)

Abe Bonnema Experience 2018 – Legacy of an architect

Achmeatoren Leeuwarden

De ir. Abe Bonnema Stichting stelt in samenwerking met Achmea elke zaterdag in 2018 de Panoramazaal bovenin de door architect Abe Bonnema ontworpen Achmeatoren te Leeuwarden open voor bezoekers. ABE2018 is een unieke combinatie van uitzicht, ruimtebeleving, expositie en interactie. Met dit bijzondere evenement zetten de initiatiefnemers architectuur op de agenda van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018. Tijdens de Abe Bonnema Experience bovenin de Achmeatoren in hartje Leeuwarden zie je de Culturele Hoofdstad aan je voeten liggen. In de Panoramazaal is de tentoonstelling Legacy of an architect te zien over het werk van Abe Bonnema, de Friese architect die zoveel heeft betekend voor het aanzien van Leeuwarden. Met behulp van grote aanraakschermen vind je feilloos de belangrijkste werken van Bonnema in het magnifieke uitzicht terug.

Abe Bonnema (1926-2001), Frieslands beroemdste architect van de twintigste eeuw, is vooral bekend als ontwerper van het kantoor van Nationale Nederlanden naast Rotterdam CS. De tentoonstelling Legacy of an architect maakt duidelijk dat zijn betekenis voor Leeuwarden nauwelijks kan worden overschat. Naar Bonnema’s ontwerp zijn in de Friese hoofdstad talloze gebouwen voor zorg, onderwijs, bedrijfspanden en kantoren gebouwd, en vele duizenden woningen – tot complete wijken aan toe.

De Abe Bonnema Experience is vanaf zaterdag 20 januari elke zaterdag open voor het publiek. Tussen 10:30 en 15:00 uur kunnen elk half uur maximaal 50 personen ABE2018 in de Achmeatoren bezoeken. Kosten 3 euro, kinderen t/m 14 jaar 1,50 euro. Tickets zijn online verkrijgbaar via www.abe2018.nl