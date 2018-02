(tekst: Milieudefensie afdeling Leeuwarden)

Stop oxidatie veenweide kopte de LC op de voorpagina van 3 november. Deze oxidatie zorgt in Fryslân voor 30% van de CO2 uitstoot. De urgentie was duidelijk. De oxidatie van de veenweide past niet binnen de door Nederland omschreven klimaatdoelstellingen.

In het provinciaal Bestjoerlik Oerliz Feangreide zijn ze echter tevreden ‘want we zitten met elkaar aan tafel’. Ja dat doen we thuis ook wel maar er zal toch meer moeten gebeuren? Maar ook de Milieufederatie is tevreden ‘we krije it tempo der yn’.

Wij zien helaas maar in een klein deel van het gebied met veen dat de waterpeilen actief worden verhoogd. In de Twizelermieden (ten zuiden van Buitenpost) is het niet voldoende om het veen in stand te houden.

Het is gezellig aan de keukentafel begrijpen wij, er is nog maar een klein puntje: waar gaan we de rekening neerleggen. Volgens Benedictus van de landbouworganisaties is er maar één keus ‘zo door buorkje of uitkopen’.

Dus niet de rekening neerleggen bij de landbouw en daarmee de consument en dus bij de vervuiler, maar bij de Friese bevolking ongeacht hun al of niet milieuvriendelijk (koop)gedrag.

Gevoel van urgentie in de praktijk. Vroeger hield de Milieufederatie zich ook bezig met de individuele peilbesluiten, op het moment doet Milieudefensie dat als enige. Het is inderdaad veel werk maar wij menen toch hiervoor bij de adviescommissies van het Wetterskip te moeten inspreken, tenslotte begint alles wat het veen betreft met het nemen van de peilbesluiten!

Op de landelijke ledenvergadering, die we onlangs bijwoonden, werden onderzoekers aangehaald die voor de recente G20-top uitrekenden dat we nog drie jaar hebben om de emissies te verlagen voordat hele ecosystemen gaan instorten. In november onderstreepten 15.000 wetenschappers uit 184 landen dit met een dramatisch rapport waaraan zij een oproep verbonden om de vernietiging van de aarde een halt toe te roepen.

Het enige Wetterskipslid dat ons belde over onze eerdere schriftelijke zienswijze over het waterpeil Twizelermieden, mw. Groeneveld, leek deze urgentie ook te voelen, maar voorziet niet dat ze veel medestanders heeft in het Wetterskip.

Wij hopen op een andere uitkomst, steun ons met jullie fysieke aanwezigheid bij de vergadering aanstaande dinsdag 6 februari*, wij gaan om 19.00 uur inspreken, of volg het via www.wetterskipfryslan.nl/bestuur/adviescommissies !