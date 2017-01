(tekst: Jurgen Straver – correspondent Zuiderburen)

Aannemer Heijmans neemt maatregelen na de lekkage van het aquaduct in aanbouw bij de Drachtsterweg. Duikers inspecteren de binnenkant van het aquaduct en dichten de kieren extra af. Aan de buitenkant van de damwand is een kleidam gemaakt om tegendruk te geven.

Een deel van de bouwkuip was afgelopen vrijdag onder water gezet om het openbarsten van de bodem te voorkomen. Tijdens het pompen is er door de kleine kiertjes in de damwand water in de verdiepte ligging in de Drachtsterweg gestroomd, meldt Vrij Baan Leeuwarden op haar website. Zondag is er rond het middaguur nogmaals wateroverlast ontstaan door een verstopte pomp.

Volgens Aannemer Heijmans levert de overstroming geen vertraging in de oplevering van het aquaduct op. ‘Er is geen sprake van verzakking of technische problemen. Er is geen vertraging ontstaan voor het project. De planning is nog steeds dat het aquaduct eind augustus open gaat voor verkeer’, aldus Vrij Baan Leeuwarden op de website. Heijmans maakt eind deze week al een begin met het storten van de vloer in de bouwkuip als voorbereiding op de opbouw.