(tekst: BFVW)

De Bond Friese VogelWachten (BFVW) organiseert een extra ledenvergadering over het rapen van kievitseieren (aaisykjen) in 2017. Voor de BFVW is het traditionele aaisykjen onlosmakelijk verbonden met de jaarlijkse nestbescherming voor weidevogels.

In de maand maart worden in Fryslân, als enige provincie in Nederland, de eerste eieren geraapt. De afgelopen twee jaar kon dat rapen in Fryslân geen doorgang vinden. In 2015 werd door de Raad van State de door de Provincie afgegeven ontheffing geblokkeerd. In 2016 verleende de Provincie geen ontheffing omdat ze de staat van instandhouding van de kievit onvoldoende achten.

Het hoofdbestuur van de BFVW wil in een extra ledenvergadering op maandag 30 januari a.s. haar leden raadplegen over de te nemen vervolgstappen voor 2017. ‘Yn ús beleid stiet dat we it aaisykjen oerein hâlde.’ stelt voorzitter Rendert Algra. ‘Mar ús leden ha it foar it sizzen, dus at hja fine dat it yn 2017 oars moat, dan kinne se harren op’e ekstra algemiene ledenfergadering útsprekke!’.

