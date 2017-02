Tsientûzenen húshâldens yn Gelderlân sûnder wetter Yn Gelderlân sitte sa’n tritichtûzen húshâldens sûnder wetter troch in breuk yn in lieding. It giet [...]

Nije faksinaasjeomgong GGD Fryslân Yn maart en april 2017 noeget GGD Fryslân alle 9-jierrige bern en 13-jierrige famkes yn Fryslân út o [...]

Iepening museumwike troch Posthumus (FNP) en Reitsma (CDA) De jierlikse aktiviteitewike Help Pake en Beppe de fakânsje troch! wurdt moandei 20 febrewaris iepen [...]

Trein út it spoar: ien deade By in slim treinûngemak is sneontemiddei in deade fallen. Njoggentjin minsken rekken ferwûne. Om twe [...]

De Strampel flechtet einekuorren Under it biedwurd ‘Boarger en boer nei Poppenwier om in koer’ nûget it bestjoer fan De Strampel, de [...]

Frysktalige Wikipedia en autisme! Understeand skriuwen kin ik net kwyt op it plak dêr’t it thúsheart. Dochs bin ik fan miening dat by [...]

Twa deaden troch swiere stoarm yn Kalifornië Kalifornië hat te krijen mei swiere stoarm en ekstreme reinfal. Neffens meteorologen is it de swiers [...]