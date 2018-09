(tekst: persbericht)

Vragen Statenfractie 50PLUS over vermeende staatssteun Windpark Fryslân

Eerder dit jaar is bij de Europese Commissie een klacht ingediend over vermeende staatsteun door de provincie Fryslân aan Windpark Fryslân in het IJsselmeer. De 89 turbines krijgen een capaciteit van 382,7 MW. De provincie Fryslân neemt een aandeel van € 127 miljoen in het windpark.

Statenfractie 50PLUS Fryslân wil van het college van Gedeputeerde Staten weten wie die klacht bij de EC heeft ingediend, wat de vragen van de EC aan de provincie waren en welk antwoord de provincie naar Brussel heeft gestuurd.

Foto: Harrie Muis