(Tekst: persbericht)

Fries platform voor mensen vanaf vijftig jaar

Fris, jong, inspirerend en informatief. 50+ in Friesland, het online platform voor mannen en vrouwen boven de 50 jaar, biedt de 50plusser alle mogelijke online informatie en inspiratie over (ouder worden en) onder andere werk, zorg en gezondheid, wonen, reizen, relatie en kinderen, financieel advies, sport, kunst en cultuur.

Dagelijks verschijnen er actuele berichten en wekelijks worden er nieuwe verhalen, interviews, blogs en vlogs aangeleverd door het 50+ schrijversteam. Zo is er een blog over wonen, exposities en theater en over het dagelijkse leven van een werkende 50+ moeder. Regelmatig is er een groot interview met een interessante persoonlijkheid en er wordt een boekenpanel in het leven geroepen.

Ook ‘er op uit’ thema’s zijn ruimschoots te vinden op de site. De rubriek culinaire hotspots verwijst direct naar restaurants en er worden mooie fiets- en wandelroutes aangeboden. De moderne 50plusser is immers nog heel actief en staat midden in het leven. Vandaar dat de 50+ hardloopgroep, en de binnenkort te starten fitness- en schaatsgroep goed passen bij de inhoud van het platform. Via de site kunnen mensen zich aanmelden. Een gerichte cursus creatief schrijven wordt eveneens ontwikkeld.

Alle jonge mensen boven de 49 jaar

De groep die minder mobiel is of te kampen heeft met verlies van gezondheid of werk wordt echter niet uit de weg gegaan. Artikelen over onderwerpen die de zestiger, zeventiger en nog oudere mens betreft, maken ook deel uit van het platform.

De moderne mens van 50+ is heel actief, vandaar dat we de doelgroep met een knipoog omschrijven als ‘alle jonge mensen boven de 49 jaar’.

Het online platform bestond tot voor kort inhoudelijk vooral uit actuele nieuwsberichten en teksten die zich aandienden naar aanleiding van contacten met bedrijven. Zij bereiken met hun product direct de 50+ doelgroep. Dit blijft gehandhaafd onder de noemer ‘specialisten’ die vanuit vakkennis de lezer informeren en via de site vragen beantwoorden.

Artikelen zijn informatief, inspirerend en actueel. Soms kritisch van toon, en soms met een knipoog.

50+ in Friesland

De site 50+ in Friesland maakt deel uit van www.50plusinnederland.nl opgedeeld in 12 provinciale sites voor de doelgroep. Friesland is van de twaalf de eerste vernieuwde site met een eigen content-redactie.