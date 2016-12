(Eric Hoekstra gaat weer regelmatig op stap voor Liwwadders,nl, gisteravond zat hij in het stadhuis van Leeuwarden)

Verwarde personen in de Raad

Ik laat een verwarde want volkomen bevredigde vrouw in bed achter. “Plicht roept, schatje”, zeg ik, terwijl ik mijn boxershort over het Machtig Wapen trek, “De Gemeenteraad Leeuwarden organiseert een bijeenkomst over personen met verward gedrag.” En ik leg haar uit: “Het is fijn dat de Raad haar eigen functioneren ter discussie stelt.”

Ja zeg, goedkoop? Nee hoor, een goede spits scoort ook voor open doel. “Eat that, Luuk de Jong, prutser!”

Ik voeg de uitgeputte vrouw toe: “Nu krijgen de Raad, de GGZ en een andere driehoek een beurt.” “Spaar hun”, smeekt ze, “ik weet wat het is.” Ik kus haar teder ten afscheid en begeef me goedgemutst op weg. Mijn honger is nog niet gestild!

Onderweg passeer ik het naar mij vernoemde eetcafé “Het Goede”. Want ik geloof in mezelf. Ik spring over het hek bij de Oranjeboom voor het Stadhouderlijk Hof, groet de koningin, en betreedt daarna verlicht het Stadhuis.

Ik doe mijn gabardine uit, en beveel een verbouwereerde garderobeknecht: “Voorzichtig ophangen, hoor”. Dan valt mijn oog op het protserige sieraad dat hij draagt. “En doe die ketting eens af. Ik begrijp niet dat je werkgever malle petjes en andere gekkigheden tolereert.” En ik snel de trap op.

Een ambtenaar roept mij na. “Maar dat is Ferd Crone”. Ik roep terug: “Wat kan mij zijn naam schelen? Zorg liever dat ie er representatief uitziet.”

Nou ja, denk ik, allemaal verwarde personen hier. Ikzelf ook. Waar heb ik die naam toch eerder gehoord?

Bij de ingang van de raadszaal word ik vriendelijk ontvangen door een blozende Jeltje Elzinga. Stadsblad Liwwadders boezemt duidelijk ontzag in!

Op locatie ontmoet ik Elizabeth Hietkamp van Pal/Groenlinks, voorheen FNP, die mij eerbiedig groet. Ik zet mij neder naast een vrouw van de PvdA Leeuwarderadeel en haar VVD-collega uit dezelfde gemeente. Hedzer Klarenbeek is de spreekstalmeester van dienst. Hij vraagt de politici te gaan staan en zich voor te stellen. Evenals de aanwezige agenten en GGZ-mensen. Als laatste mogen de ambtenaren zich overeind hijsen. (Een goede spits scoort ook …)

De PvdA en VVD Leeuwarderadeel zijn gebroederlijk in één vervoermiddel gekomen. Maar dat is niet het Dokkumer Lokaaltje of de spoorfiets! Nou ja, Rutte en Samsom trekken toch ook samen op. Al is Samsom inmiddels afgedankt en vervangen door een robot. Zo verdwijnen er steeds meer banen.

“Het zal vanavond gaan”, zegt Klarenbeek, “over de voorkant en de achterkant van de zorg”, terwijl ik de voor- en achterkant van het hier aanwezige vrouwvolk inspecteer en bewonder.

En daar zie ik ook Pier Tilma van de FNP. Of was ie inmiddels afgescheiden en onafhankelijk raadslid? Dat verschil was bij Pier nooit erg duidelijk.

Dan komt de eerste powerpointpresentatie, van wethouder Andries Ekhart (PvdA). Trouwens een voortreffelijke en heldere presentatie, dat moet gezegd. Het blijkt dat overlast maar in 20% van alle gevallen veroorzaakt wordt door GGZ-patiënten. Het blijft gedurende de gehele avond onduidelijk hoe het precies met die andere 80% zit. In elk geval wordt veel overlast veroorzaakt door verslavingen. Hallo, psychose als gevolg van alcohol, cannabis, XTC en het lezen van verkeerde kranten.

Ho, over kranten gesproken, ik zie collega Hans Willems van de LC ijverig schrijven. Of tekent ie daar nu naakte mannen in zijn blokje? Is hij niet een soort Rimmer Mulder light die wel eens redactionele propaganda schrijft?

Dan terug naar Ekhart. In 2015 telde FRL 4700 incidenten door 2164 verwarde personen. Daarvan werd maar liefst 11% veroorzaakt door 3 personen! Drie! Drie personen die samen 500 keer overlast veroorzaken. Ik hoor iemand zeggen: “Afknuppelen en verbannen naar Marokko.” “Nou nou”, mompel ik, “Marokko veroorzaakt bij ons toch zeker ook geen overlast?”

De gehele avond veegt iedereen onder het kleed dat er verwarde personen zijn die gevaarlijk zijn. En niemand heeft oog voor het feit dat een burger normaliter niet kan weten of een verward persoon gevaarlijk is. Daarom veroorzaakt een verward persoon per definitie angst en wantrouwen, behalve bij degenen die het dossier kennen. Die hebben makkelijk praten.

Bij een blaffende hond weet je toch ook niet of ie gaat bijten? En als het eens misgaat, zegt de GGZ vast net als de eigenaar van de pitbull: “Dat doet ie anders nooit.” Nee, op geen enkel moment wordt hier rekening gehouden met de gewone burger, die voor al die verwardheid maar begrip moet hebben.

Dan komt de presentatie van de burgemeester, Ferd Crone. Ook ijzersterk. Hij gaat de pijnlijke mislukkingen niet uit de weg. Een begaafd spreker is hij zeker niet, maar hij is volkomen authentiek en eerlijk. Ik mag hem wel, ook al is zijn sterrenbeeld Kreeft.

Het grootste probleem is dat daders teveel bescherming genieten. Verwarde veelplegers mogen niet verplicht behandeld worden, niet lang worden vastgezet, enz. Maar een wetsontwerp gaat hier verandering in brengen. Er blijkt een wirwar van overlegorganen te zijn. Er is de Driehoek (Burgo, Popo en OM). Vierhoek (GGZ erbij). VHF (doorbraakteam). Het lijkt wel een bureaucratische gangbang.

Dan is er nog op landelijk niveau verdiepingsregie, een schakelteam, G32/G4/VNG position paper. Mijn God, onze maatschappij is veel te complex geworden en verliest zich in eindeloos geouwehoer! Of ik ben te simpel, wat waarschijnlijker is.

Sommige verwarde personen zijn niet eens verzekerd maar worden uiteraard wel behandeld. Het medelijden is wel doorgeschoten. Als een gewoon mensch zijn premie niet betaalt, staat de deurwaarder op de stoep. Enfin, terug naar de G32/G4/VNG position paper en zo. Het probleem is dat er geen tussenvorm is tussen vrijheid en totale opsluiting. Er moeten tussenvormen van verplichte behandeling komen. Al met al een prima lezing van de Burgo. Maar ik zie oplossingen verzanden in oeverloos gelul.

Veel verwarde personen nemen hun medicijnen ook niet. “Hallo, Geert Wilders!” Of moet ik zeggen: “Hallo rechters!”

OMG. Vanwege privacybescherming is er niet eens goed overleg mogelijk over de aanpak van verwarde veelplegers! Nou breekt mijn klomp.

Dan de derde lezing: Houkje Tamsma, geneesheer-directeur van de GGZ. Hee, ken ik die mevrouw van Tinder? Grapje mensen, gewoon doorlopen.

Deze lezing is met afstand de slechtste. Ten eerste is ie abstract en theoretisch, zoals het VVD-lid uit Leeuwarderadeel terecht opmerkt. En wat erger is, de lezing geeft informatie puur vanuit het perspectief van de GGZ. Crone begint geërgerd op zijn lip te bijten.

Ten derde bevat de lezing veel promotiepraatjes. En dooddoeners. “Preventie moet een gerichte plek krijgen”. Gaap. What else is new.

Ja zeg, voor promopraatjes zitten we hier niet. En ten vierde polemiseert de directeur met wat de burgemeester gezegd heeft, zonder dat aan het publiek duidelijk wordt wat de verschilpunten nu eigenlijk zijn.

En ten vijfde presenteert ze enkele dia’s met zulke uitgebreide schema’s dat de inhoud volkomen onleesbaar is omdat de lettertjes te klein zijn. Een beginnersfout. Het publiek lacht er op een gegeven moment om als er weer een dia verschijnt met een onleesbaar schema

Juist van een directeur mag verwacht worden dat complexe materie voor leken tot een paar hoofdzaken worden teruggebracht. Alleen onmachtigen verschuilen zich achter de frase “het is allemaal heel complex.” Met name Ekhart bracht moeilijke materie tot een paar simpele hoofdlijnen terug, maar ook Crone deed dat goed.

Bij Tamsma wordt het publiek met een brij aan informatie overvoerd. Nee, deze directeur is een platprater. Die lult door tot iedereen zegt: “ja mensch, jij je zin, doe maar, als wij er maar niet naar hoeven te luisteren.”

Kortom, ik zeg, als objectief en onbevooroordeeld jurylid:

Andries Ekhart: 9

Ferd Crone: 8

Houkje Tamsma: 5

Ok, dit is zo niet mijn wereld. Ik word hier depri van. Ik krijg zin een willekeurige passant een klap voor zijn kanis te geven. Zodat allerlei mensen weer werk van mij hebben, wat voor de werkgelegenheid weer goed is. En als oorzaak van verward gedrag kan dan worden toegevoegd aan de ellenlange lijst: “Bijwonen informatieavond over verwarde personen.”

Ben ik harteloos? Vast en zeker. Maar je moet niet alleen begrip hebben voor verwarde personen, maar ook voor de gewone burger die zijn uiterste best doet om zelf geen verward persoon te worden, die hard werkt en zijn kinderen of zichzelf wil beschermen. Die op weinig clementie hoeft te rekenen als hij zijn ziektekostennota niet betaalt of een andere rekening van de overheid. Kortom, breng de gewone burger niet in verwarring door eindeloos misstanden te laten voortwoekeren. Onder het mom van complexiteit.

Aldus sprak Eric Hoekstra, de gesel van de GGZ te Leeuwarden