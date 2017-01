(tekst: Villamedia)

40 procent van de freelancers kan niet tot amper rondkomen

Hoewel het gemiddeld belastbaar inkomen van freelancers in 2016 iets is toegenomen, zijn er grote verschillen. Vooral jonge freelancers, fotojournalisten en schrijvende journalisten leverden fors in, zo blijkt uit het onderzoek ‘Monitor Freelancers en Media 2016’, dat in opdracht van de NVJ, NVF, Dupho, Auteursbond-sectie Freelance Journalisten (voorheen FLA), BNO, Lira en Pictoright is gehouden. Het percentage freelancers dat amper of niet rondkomt is een forse 40 procent. Vier op de tien deelnemers is op het inkomen van een partner aangewezen. 58 procent kan redelijk tot goed rond komen.

